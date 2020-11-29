الآن تمسك المصحف بالسجن: إحدى بطلات المقاطع الإباحية في مصر وصلت خدماتها تل أبيب ومفاجأة صادمة!

في مفاجأة صادمة نقلت صحيفة “المصري اليوم” عن النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، ، تأكيده أن النيابة العامة وجدت في حسابات إحدى الفتيات المقبوض عليهن بجرائم “الفسق والفجور”، أموالا، تم تحويل بعضها من إسرائيل.

حمادة الصاوي أشار خلال لقائه بشباب أكاديمية تأهيل الشباب ضمن البرنامج الرئاسي، إلى أن الناس تتعاطف مع الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصف ما تفعله بـ”حريات”.

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وأضاف: “بعد التحقيق مع إحدى الفتيات وجدنا بوستات تعاطف على السوشيال ميديا، لكن الحقيقة أن بعض تلك الفتيات إذا خرجن من السجن هيرجعوا تاني لنفس الجرائم”.

وتابع النائب العام المصري: “إحدى الفتيات دلوقتي واقفة في القفص ماسكة مصحف، وبعد ما تخرج، ترجع تاني لفيديوهات اليوتيوب الإباحية”.

كما طالب الصاوي، النيابة العامة، بالتصدي لقضايا “الفسق والفجور” و”الفيديوهات التي لا تليق بالمجتمع المصري”.

ومؤخرا تم القبض على عدد من نجمات السوشيال ميديا في مصر، واللائي اشتهرن بظهورهم المثير والتعري في مقاطعهم المصورة لكسب المتابعين والمال.

وأشهر هؤلاء ممن تم القبض عليهم كانت سما المصري وهدير الهادي ومودة الأدهم.