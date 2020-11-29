شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد القبض على الإعلامية رنا هويدي لتورطها في مقطع مع خالد يوسف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي، القبض على الإعلامية رنا هويدي، قبل محاولتها الهروب خارج البلاد، وذلك بتهمة التورط في مقطع فيديو جنسي ضمن قضية ”فيديوهات خالد يوسف“ الإباحية، التي تشغل الرأي العام في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت مصادر أمنية أنه أثناء إنهاء الإعلامية المصرية، مذيعة فضائية ”إم بي سي“ سابقًا، إجراءات سفرها للخارج، تم القبض عليها، لتصبح خامس سيدة متورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

وجاء قرار القبض على رنا هويدي، بناء على أمر من النيابة العامة بإحضارها، حيث تم ضبطها وبحوزتها مبلغ مالي.

وتحرر بحقها المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة من أجل مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن قضية ”فيديوهات خالد يوسف“ الإباحية، تتورط فيها حتى الآن الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج، والراقصة كاميليا، وسيدة الأعمال منى الغضبان، في حين لم يتم توجيه اتهام رسمي حتى الآن لخالد يوسف، الذي سافر إلى باريس منذ الأول من فبراير/شباط