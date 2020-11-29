فيديو رنا هويدي وخالد يوسف مذيعة mbc ينضم لقائمة فيديوهات خالد يوسف مع النجمات

متابعات دوت الخليج – فيديو رنا هويدي وخالد يوسف، بعد سلسلة من فيديوهات خالد يوسف التي انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الان الجديد من سلسلة الافلام الاباحية التي تم نشرها عبر مواقع التواصل ، فيديو خالد يوسف ورنا هويدي Rana Heweidy المذيعة بقناة ام بي سي الفضائية، وبدأ رواد السوشيال ميديا في البحث عنه، وقد بدأت عبارة البحث عن فيديو منى هويدي وخالد يوسف تكتسح ترند الكلمات الأكثر بحثا على جوجل، مضافا اليها عبارات مختلفه من المستخدمين.

فيديو رنا هويدي Rana Huwaidi وخالد يوسف ليس الأول ، فيشار إلى أن قضية فيديوهات “خالد يوسف” ، حتى الآن تضم الفنانين منى فاروق وشيماء حاج ، والراقصة كاميليا ، وسيدة الأعمال منى غضبان ، بينما لم يتم توجيه الاتهام رسمياً إلى خالد يوسف، الذي سافر إلى باريس منذ 1 فبراير / شباط.

وكانت رنا قد أشارت في وقت لاحق إلى بعض القنوات المصرية التي تعرض مواد غير لائقة، واصفة إياها بـ”قنوات بير السلم”، قائلة: لا يمكن ظهور الإعلام المصري في هذه الصورة، فمصر دولة رائدة في الإعلام.

وأكدت رنا هويدي على رغبتها في الظهور بالقنوات العربية من أجل تمثيل بلدها عبر الشاشات، مشبهة نفسها باللاعب محمد صلاح، بقولها: “صلاح مشرّف مصر في كرة القدم، وأنا عاوزة أشرّفها في الإعلام”.

المذيعة رنا هويدي وخالد يوسف

قامت قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي، بالقبض على المذيعة رنا هويدي Rana Howide، قبل محاولتها الهروب خارج البلاد، وذلك بتهمة التورط في مقطع فيديو ضمن قضية ”فيديوهات خالد يوسف“ الإباحية، التي تشغل الرأي العام في مصر خلال الفترة الأخيرة.

فأثناء إنهاء الإعلامية المصرية، مذيعة فضائية ”إم بي سي“ سابقًا، إجراءات سفرها للخارج، تم القبض عليها، لتصبح خامس سيدة متورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

من هي رنا هويدي Rana Heweidy

رنا هويدي Rana Howide هي مذيعة مصرية من أصول تونسية، ولدت في القاهرة عام 1993، ودرست في كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة، وتخرجت بتقدير امتياز، كما درست الإخراج والتمثيل وفنون السينما، لقبت بـ ”أصغر إعلامية في الوطن العربي“ في بداياتها، وحصلت على شهادة في آداب الإعلام من إحدى الجامعات البريطانية.

فيديو رنا هويدي من انستقرام

رنا هويدي انستقرام، تهتم رنا هويدي كثيرًا بمواقع التواصل الاجتماعي، وترى فيها الإعلام الأسرع للجمهور والأقرب لأدواته، ولها آراء سياسية في بعض الأحيان، حيث هاجمت على حسابها في ”تويتر“ بعض الدول مثل السعودية وإيران وباكستان قائلة: ”الدول التي يطلق عليها إسلامية مثل السعودية وإيران وباكستان ومصر، هي أكثر الدول التي ينتشر بها التحرش الجنسي والاغتصاب والختان“، قبل أن تتورط في قضية أخلاقية.

أبرز المعلومات عن المذيعة رنا هويدي

اليكم ابرز 10 معلومات عن رنا هويدي قبل انتشار فضيحة فيديو خالد يوسف

بدأت عملها كإعلامية في قناة البغدادية عام 2014، كقارئة نشرة أخبار ومذيعة رياضة.

انتقلت للعمل في قناة MBC مصر، في عام 2017 للعمل ببرنامج ”حديث المساء“ .

كانت تعمل مقدمة لبرنامج النشرة الفنية على قناة الغد، قبل إلقاء القبض عليها.

لها تجارب تمثيلية في عدد من الأعمال، وأخرجت فيلم ”لقمة عيش“.

أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هجومها على حسابها في ”تويتر“ بعض الدول العربية مثل مصر السعودية وإيران وباكستان، حيث اتهمتم بانتشار التحرش الجنسي والاغتصاب والختان على أراضيهم.

دشن سعوديون هاشتاج لطردها من قناة mbc، وبالفعل تم إيقافها عن العمل بالقناة.

تطوعت في جمعيتي “مؤسسة لبلدنا الخيرية” و”رسالة” لمساعدة المكفوفين.

شائعة زواج رنا هويدي وباسم يوسف

يذكر قبل 4 سنوات، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع بين “رنا” وباسم يوسف، حيث توّقع البعض، بأن تجمعهما قصة حب، وستتوج بالزواج، لكنها نفت ذلك في تصريح سابق ، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

حيث قالت إنه من أقرب الأصدقاء لها، وتلك الصورة كانت في حفلة خاصة بأحد المهرجانات، والتقطت صورًا كثيرة مع نجوم الحفل، لكن تلك الصورة حققت انتشارًا واسعًا بسبب الشعبية التي يتمتع بها باسم، واصفة تلك الشائعة بـ”النكتة”.

الغد تحذف أرشيف رنا هويدي بعد فضيحة الفيديو

قال مصدر في قناة “الغد”، اليوم، إن إدارة القناة، وجهت بحذف أرشيف الإعلامية رنا هويدي، من موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث كانت تُشارك في تقديم برنامج “صباح الغد” و”النشرة الفنية”.

وذكر أن الإدارة وجهت بتقديم بلاغات إلى “يوتيوب”، بحذف أي مقطع فيديو، تظهر فيه “رنا” تحت راية قناة “الغد”، لافتًا إلى أنها غادرت المحطة، منذ 5 شهور تقريبًا.