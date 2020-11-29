شاهد بالفيديو.. “طريف” لمشجع نصراوي يجلد صديقيه الهلاليين بعد هدف”غوميز” في مرمى فريقه

أظهر مقطع فيديو طريف لحظة انفعال مشجع نصراوي على صديقيه بعد تسجيل لاعب الهلال المحترف “غوميز” الهدف الثاني في مرمى النصر من ركلة جزاء في نهائي كأس الملك .

وأوضح الفيديو أن المشجع النصراوي كان يتوسط صديقيه اللذان يشجعان نادي الهلال أثناء تسجيل جوميز الهدف من ركلة جزاء .

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وقام المشجع النصراوي بجلد صديقيه وطاردهما بعدما قاما باستفزازه وإخراجه عن شعوره .

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الهلال على النصر بنتيجة هدفين وتوج بكأس الملك في مباراة مثيرة جمعت الفريقين أمس السبت وسلم الكأس أمير الرياض نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.