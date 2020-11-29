مارسوا معها الجنس بوحشية.. تفاصيل اغتصاب جماعي لفتاة سورية قاصر في الكويت

كشفت وسائل إعلام كويتية، تفاصيل اختطاف فتاة سورية قاصر واغتصابها بوحشية، على يد 3 شبان، جنوب الكويت.

وأفادت صحيفة "الأنباء" المحلية، بأن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من إغلاق قضية تعرض فتاة سورية قاصر للخطف من أسفل منزلها، وتحديدًا مقابل بقالة تقع في منطقة خيطان، والتوجه بها الى منطقة الصليبية واغتصابها.

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وبحسب مصدر أمني، فإنه فور قيام والد الفتاة بتسجيل قضية قال فيها إن ابنته (15 عامًا) تعرضت للخطف من قِبل شخص تعرف اسمه الأول والثاني ويقيم في منطقة بيان، وقدمت الفتاة المجني عليها رقم هاتف المتهم تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين.

وأضاف المصدر أن قوى الأمن الكويتي اعتقلت ثلاثة أشخاص، اثنان منهم سوريان وآخر من الكويتيين الذين لا يحملون جنسية "البدون"، بتهمة اختطاف طفلة سورية قاصر واغتصابها.

واعترف الجاني "البدون" والذي تعرف على الفتاة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه استدرجها وتوجه بها الى منزل زميليه وهما من نفس جنسية الفتاة واعتدى عليها داخل الشقة وأعادها الى منزل والدها مجددًا.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الرئيسي "البدون" الذي خدع الفتاة تهمة خطف ومواقعة قاصر بالإكراه وهي عقوبة قد تصل بمن ارتكبها حال ثبوتها إلى الإعدام شنقًا.