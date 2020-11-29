برسالة مؤثرة.. أمير سعودي ينعي وفاة امرأة ويكشف علاقته بها

نعى الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، وفاة امرأة برسالة مؤثرة، موضحًا علاقته بها وبأخيه الصغير.

وبكلماتٍ مؤثرةٍ، قال الأمير "بن مساعد" في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أمس السبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، قدّر الله وما شاء فعل، توفيت امرأة فاضلة كانت بمقام والدة لي".

==========================================================

جديد دوت الخليج بر س قد يهمك ايضاً:

فاكهة يمنية شهيرة اذا خلطتها مع الحليب وتناولتها على الريق او قبل العشاء فستنهي ضعفك الجنسي وتجعلك مقثل الفحل وتشبع رغبة زوجتك بشكل ممتع



مصر.. سيدة تستعين بالألعاب الجنسية في قتل زوجها

السلطات تضبط إمام مسجد يمارس الرذيلة مع سيدة متزوجة

شاهد صورة صادمة تمنع زواج خمسيني من فتاة قاصر

شاهد: بعد واقعة حائل..مشاعل الجلعود تتعرض للاعتداء في الرياض.. (فيديو صادم)

بعد الحُكم الذي سيقلب حياتها .. هذا ما كشفته الفنانة نانسي عجرم عن قتل زوجها الشاب السوري

طبيب إماراتي لم يقاوم شهوته خلال عملية تجميل لفتاة وما حصل كارثي.. (تفاصيل صادمه)

الفنانة ياسمين صبري تثير الجدل بسبب تغير ملامحها .. عمليات تجميل أو تشويه ؟ .. شاهد كيف أصبح شكلها الجديد..! صور

حكاية غضب فنانة شهيرة من مشهد ساخن مع عادل إمام.. "حسيت إني فرن"

جريمة تهزّ المغرب: حارس مدرسة أفرغ شهوته الجنسية في "5" تلاميذ وفجّر غضباً واسعاً بفعلته!

’’قناة MBC‘‘ تفضح ‘‘فنانة مصرية شهيرة’’ وتنشر لها ’’مقطع فاضح’’ اثناء مشاركتها في ‘‘برنامج رامز جلال‘‘ .. ارتمت بين احضانه بطريقة فاضحة وحدث مالا يمكن بالحسبان ... ’’فيديو‘‘

عريس مصري أراد الإستحمام مع عروسته في الصباحية ولكن حصل ما لم يتوقعه!!.. شاهد

هل تتذكرون الفنانة شريفة زوجة العقيد ابو شهاب بطلة مسلسل ’’باب الحارة‘‘..شاهدوا كيف تغير شكلها وكيف زاد جمالها بعد كل هذه السنوات .. "صور"

شاهد الان: إعلان مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 49 مفاجأة سارة للعشاق.. فيديو

شاهد بالفيديو.. الان إعلان الحلقة 36 من مسلسل المؤسس عثمان

وأضاف: أن هذه المرأة رعتنا واهتمت بنا أنا وأخي عبد الله منذ ولادتنا وكانت صاحبة فضل علينا، اللهم ارحم أمتك صبحية الطحان وأسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر".

وتفاعل كثير من المتابعين مع تغريدة الأمير السعودي داعين لهذه السيدة بالرحمة والغفران.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون قدّر الله وماشاء فعل توفيت امرأة فاضلة كانت بمقام والدة لي رعتنا واهتمت بنا أنا وأخي عبدالله منذ ولادتنا وكانت صاحبة فضل علينا اللهم ارحم أمتك صبحية الطحان وأسكنها فسيح جناتك وألهمنا الصبر