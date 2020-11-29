شاهد بالفيديو.. الان ’’الهيبة الرد’’ الحلقة 22الحادية والعشرون الجزء الرابع و احداث الحلقة 22 من مسلسل الهيبة الرد

وتدور احداث المسلسل حول عودة بطل المسلسل جبل شيخ الجبل الى الهيبة من اجل الإنتقام لموت ابنه وزوجته في الاجزاء السابقة، وذلك بعد ان قرر ان يعود للطريق الصحيح وعدم مخالفة القوانين اطلاقاً وايضاً قضاء وقت في السجن من اجل دفع ثمن اخطاءه سابقاً. ولكن بعد عودة الى الهيبة تحدث له الكثير من المشاكل المتكررة والاحداث ومحاولة العديد من الشخصيات الإيقاع به والحصول على شعبيته في الهيبة.

ويشارك في المسلسل العديد من نجوم الوطن العربي ومن اهم الفنان الكبير تيم حسن بدور البطل جبل شيخ الجبل، والفنانة الكبيرة ديمة قندلفت بدور رانيا عمران، اولفنان عادل كرم بدور نمر، والفنانة منى واضف بدور ناهد عمران، والنان اويس مخللاتي بدور صخر شيخ الجبل، والفنان عبدو شاهين بدور شاهين شيخ الجبل، والفنان عبدو شاهين بدور شاهين شيخ الجبل والعديد من الفنان الآخرين.

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شاهد بالفيديو.. الان ’’الهيبة الرد’’ الحلقة 22الحادية والعشرون الجزء الرابع و احداث الحلقة 22 من مسلسل الهيبة الرد

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وقد تم البدء في تصوير مسلسل الهيبة الرد في مطلع عام 2019 ولكن تم ايقاف التصوير اكثر من مرة بسبب العديد من المشاكل، حيث كان التصوير يتم بالكامل في لبنان، وتوقف لأول مرة بسبب الاوضاع السياسية المتقلبة في لبنان وبعدها تم التوقف لمدة 4 اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع انحاء العالم وفرض حظر التجول المتسمر في لبنان خاصة.

وهو ما قوض المسؤولون عن الإنتاج من اجل استكمال التصوير حتى انتهاء شهر ابريل، وبعدها تم استكمال التصوير والانتهاء من المسلسل بالكامل في نهاية شهر سبتمبر ومراجعة المسلسل والبدء في عرضه في مطلع شهر نوفمبر لعام 2020.

ويعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس على العديد من القنوات ومن اهمها

موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على قناة mbc4

يبث المسلسل الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية قبل الشاشة على (شاهد VIP) غير المجانية ثم يعرض على (mbc4) عند الساعة العاشرة مساءً وفق وقت المملكة، السابعة حسب غرينتش.

موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على قناة رؤيا

قالت القناة على تويتر : “مسلسل الهيبة الرد ابتداءً من يوم الأحد 1 نوفمبر 2020 الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الأردن”، موضحة أنه يمكن مشاهدة حلقات المواسم السابقة على موقعها.

موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على قناة السومرية

أما قناة السومرية، فقد كتبت إعلانا تشويقيا : “القصة أكبر من مشروع وأكثر من شغل، راجع يصفي حساباته القديمة. الهيبة الرد من الأحد إلى الخميس الساعة 11:00 ليلا”.

موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على تلفزيون لينا

وظفر هذا التلفزيون بحقوق عرض الموسم الرابع، وذلك في دول المغرب الكبير من الخميس للأحد، حيث سيبث مرتين يوميا، العرض الأول الساعة (21H00) ثم إعادة للحلقة خلال ساعات النهار.

موعد عرض الحلقة 22 من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على قناة mtv

ونشرت المحطة اللبنانية تقريرا في إطار الترويج لمسلسل الهيبة الرد بعنوان (جبل شيخ الجبل) تحدثت فيه عن الأجزاء السابقة، لا سيما الثالث الذي اختتم على أصوات الرصاص ومصير جبل الذي تعرض إلى كمين.

وأوضحت القناة أن مسلسل الهيبة يعرض على mtv الساعة 08:40 مساءً بتوقيت العاصمة بيروت، وذلك بعد نهاية نشرة الأخبار المسائية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، داعية محبيه إلى ترقب جديد الحلقات.

ويمكنك دائماً الإشتراك في منصة شاهد VIP ويمكنك مشاهدة الحلقة 22 من مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع جبل شيخ جبل فور نزولها وقبل اي قناة اخرى، وتقدم منصة شاهد في اي بي عرض خاص بالحصول على فترة تجريبية مجاناً لمدة شهر عند اشتراكك.