مغتربة حسناء تتعرض للاغتصاب الجماعي في دولة خليجية ثرية..والشرطة تكتشف مفاجئة صعقت الجميع وصدمت ابناء هذه الدولة العربية

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت من إغلاق قضية تعرض فتاة سورية قاصر للخطف من أسفل منزلها، وتحديدا مقابل بقالة تقع في منطقة خيطان، والتوجه بها الى منطقة الصليبية واغتصابها من قبل شخص تبين بعد ضبطه أنه من غير محدقاصردي الجنسية (بدون).

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني قوله إنه فور قيام والد الفتاة بتسجيل قضية قال فيها إن ابنته (15 عاما) تعرضت للخطف من قبل شخص تعرف اسمه الأول والثاني ويقيم في منطقة بيان، قام رجال المباحث بالاستماع الى الفتاة المجني عليها.

==========================================================

جديد دوت الخليج بر س قد يهمك ايضاً:

مغتربة حسناء تتعرض للاغتصاب الجماعي في دولة خليجية ثرية..والشرطة تكتشف مفاجئة صعقت الجميع وصدمت ابناء هذه الدولة العربية



شاهد بالفيديو.. الان ’’الهيبة الرد’’ الحلقة 22الحادية والعشرون الجزء الرابع و احداث الحلقة 22 من مسلسل الهيبة الرد

فاكهة يمنية شهيرة اذا خلطتها مع الحليب وتناولتها على الريق او قبل العشاء فستنهي ضعفك الجنسي وتجعلك مقثل الفحل وتشبع رغبة زوجتك بشكل ممتع



مصر.. سيدة تستعين بالألعاب الجنسية في قتل زوجها

السلطات تضبط إمام مسجد يمارس الرذيلة مع سيدة متزوجة

شاهد صورة صادمة تمنع زواج خمسيني من فتاة قاصر

شاهد: بعد واقعة حائل..مشاعل الجلعود تتعرض للاعتداء في الرياض.. (فيديو صادم)

بعد الحُكم الذي سيقلب حياتها .. هذا ما كشفته الفنانة نانسي عجرم عن قتل زوجها الشاب السوري

طبيب إماراتي لم يقاوم شهوته خلال عملية تجميل لفتاة وما حصل كارثي.. (تفاصيل صادمه)

الفنانة ياسمين صبري تثير الجدل بسبب تغير ملامحها .. عمليات تجميل أو تشويه ؟ .. شاهد كيف أصبح شكلها الجديد..! صور

حكاية غضب فنانة شهيرة من مشهد ساخن مع عادل إمام.. "حسيت إني فرن"

جريمة تهزّ المغرب: حارس مدرسة أفرغ شهوته الجنسية في "5" تلاميذ وفجّر غضباً واسعاً بفعلته!

’’قناة MBC‘‘ تفضح ‘‘فنانة مصرية شهيرة’’ وتنشر لها ’’مقطع فاضح’’ اثناء مشاركتها في ‘‘برنامج رامز جلال‘‘ .. ارتمت بين احضانه بطريقة فاضحة وحدث مالا يمكن بالحسبان ... ’’فيديو‘‘

عريس مصري أراد الإستحمام مع عروسته في الصباحية ولكن حصل ما لم يتوقعه!!.. شاهد

هل تتذكرون الفنانة شريفة زوجة العقيد ابو شهاب بطلة مسلسل ’’باب الحارة‘‘..شاهدوا كيف تغير شكلها وكيف زاد جمالها بعد كل هذه السنوات .. "صور"

شاهد الان: إعلان مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 49 مفاجأة سارة للعشاق.. فيديو

شاهد بالفيديو.. الان إعلان الحلقة 36 من مسلسل المؤسس عثمان



وقدمت الفتاة الضحية لرجال المباحث رقم هاتف المتهم، مشيرة الى أنها كانت تعرفه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وطلب أن يراها وحينما نزلت لتشاهده قام بخطفها.

و استطاع رجال المباحث تحديد هوية الجاني وضبطه والذي اعترف بدوره أنه استدرج الفتاة وتوجه بها إلى منزل زميليه وهما من نفس جنسية الفتاة، واعتدوا عليها داخل الشقة ثم أعادها المتهم الرئيسي إلى منزل والدها مجددا.

وذكر المصدر أن زميلي المتهم الرئيسي أدخلا أطرافا فاعلين ورئيسيين في واقعة الاعتداء على فتاة قاصر، أما الشخص البدون الذي خدع الفتاة فوجهت إليه تهمة خطف ومواقعة قاصر بالإكراه وهي عقوبة قد تصل بمن ارتكبها حال ثبوتها إلى الإعدام شنقا.