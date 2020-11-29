شمس الكويتية تصدم المتابعين بقرارها الجديد وتحدث ضجة كبيرة في السعودية.. شاهد

أثارت النجمة ​شمس الكويتية​ موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي. إثر إنتشار مقاطع فيديو لها من رحلتها الأخيرة في أرجاء ​السعودية​، لإختيار المكان المناسب لإقامتها الجديدة.

وأطلقت شمس الكويتية لهذه المهمة وسم “شمس تور”، وبدأت مشوارها بالسفر من ​العاصمة الرياض​ الى القصيم عبر القطا. ونشرت لحظة وصولها مقطع فيديو. وعلّقت: “تجربة حلوة جدا وشكرا للهيئة العامة للنقل والمواصلات سوو نفس تجربتي ستنبسطون”، وطلبت من متابعيها التفاعل معها على الهاشتاغ.

كما ظهرت شمس الكويتية في مقاطع فيديو على طبيعتها داخل السيارة، وهي تصفق وتتمايل وتغني من غير غطاء رأس أو عباءة، الأمر الذي اثار موجة واسعة من الجدل بين المتابعين، الذين إنتقدوا تصرفاتها، لإعتبارها لا تليق بالمملكة.

وردّت شمس على هذه الإنتقادات، قائلة: “تتذكرون لما مرة قلت لكم اني ابغي استقر في السعودية ومحتارة وين اعيش في الرياض او جدة او الطائف او الدمام فمن كثر الاجوبة التي جاتني ومن كثر تفاعل الناس قررت اني انا اعمل تور ورحلة واكتشف وين”.

كما وأضافت “سيكون بيتي وانتم تعملون التور معاي وتكتشفون وين بكون بيتي وكلنا مع بعض نختار. في هذه الرحلة رح يكون انتم مشاركين معاي ورح يكون في اصحابي مشاركين معاي، وبنفس الوقت سيكون هناك في جوائر لمشاركاتكم معاي”.

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