سيدة تقتل زوجها بعدما مارسا العلاقة الحميمة والألعاب الجنسية!.. شاهد

قتلت زوجة مصرية زوجها بطريقة “جهنمية”، عقاباً له على خيانته لها داخل شقتهما في منطقة أوسيم بالجيزة.حسب زعمها

وروت الزوجة المتهمة تفاصيل جريمتها، وقالت إنّها أعدت خطة الجريمة للانتقام من زوجها فتظاهرت أمامه بأنها ليست غاضبة من تصرفاته كالمعتاد، ومارست حياتها الزوجية معه بشكل طبيعي وحدثت بينهما علاقة حميمية يوم الجمعة الماضي.

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وتابعت تقول إنه في نهاية اليوم طلب الزوج منها مشاركته الألعاب الجنسية، وعندما وجدت الفرصة سانحة أمامها للانتقام منه لم تتردد لحظة واحدة.

وقالت: “جوزي كان مرعوب وبيعيط لما شاف الشر في عنيا، بس خلاص لو كنت اتراجعت في أي لحظة كان هيبقى مصيري هو مصيره دلوقتي.. الموت”.

وأكدت أنها نفذت خطتها للتخلص من زوجها بحذافيرها بعد أن طلب منها توثيقه بالطريقة التي اتفقا واعتادا عليها، لكنه لم يتخيل أن تُحكم زوجته القيد حول معصميه بهذه القوة، ثم أمسكت الإيشارب ولفته حول عنقه وهي تخبره أنها ستقتله عقابًا له على خيانتها بشكل متكرر وتعمد إهانتها وإهمالها، “قلت له.. اتشاهد على روحك”.

وكشفت محاولة زوجها مقاومتها وفك القيد ولكن دون جدوى، حيث أحكمت تطويق رقبته بالإيشارب وظلت تشد طرفيه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم جمعت مصاغها الذهبي، وغادرت بصحبة ابنهما الوحيد إلى منزل صديقتها.

وتبين وجود كدمات في الوجه والعين وآثار اختناق حول الرقبة، وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة “زينهم” تنفيذًا لقرار النيابة العامة بتشريحه لبيان أسباب الوفاة.

كانت تتلقى المتهمة اتصالات من والد المجني عليه لأيام عدة، لكنها لم ترد، حتى استشعر الخطر على نجله وذهب إلى منزله فوجده جثة هامدة.