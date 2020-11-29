فيديو مؤثّر .. راقصة اسبانية مصابة بالزهايمر تتذكّر الرقصة التي كانت تؤديها على المسرح عام ١٩٦٠.. شاهد

راقصة اسبانية تشتكي من مرض الزهايمر، تستمع الى مقطوعة ‘تشايكوڤزكي’، و تتذكّر تصاميم الرقصة التي كانت تؤديها عام 1996 على المسرح.

فيديو مؤثر جدا لهذه العجوز المسنة التي توفيت العام الماضي في إسبانيا، والتي ظهرت وهي تطير وتقوم بالرقصة التي أدتها وهي في عمر العشرينات، كان الشغف أكبر من السن وأكبر من مرض الزهايمر.

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