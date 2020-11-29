أسرار الكواليس: فنانة شهيرة تضع عادل إمام في ورطة وتكشف كيف تخلى عنها رغم وعده!

في مقابلة سابقة كشفت فنانة مصرية بارزة تفاصيل الأزمة التي وقعت بينهما وبين الفنان عادل إمام، بعد أن تخلى عنها ولم يوفِ بوعده معها.

وقالت مادلين طبر أنها طلبت من عادل إمام أكثر من مرة أن تعمل معه في أي عمل فني، حيث أنه قيمة فنية لا يمكن لأحد أن ينكرها، لتجد أنه رشحها في مشهد واحد في مسلسله "صاحب السعادة"، مما دفعها للرفض لصغر مساحة الدور، بحسب تصريحها لإرم نيوز.

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وأضافت مادلين طبر أن الفنانة لبلبة اقنعتها بالعدول عن رأيها، وطلبت منها تأدية الدور احتراماً للفنان عادل إمام، وبالفعل قامت بأداء المشهد بإجادة كبيرة، حتى أن الزعيم صفق لها بنفسه بعد انتهاء الدور، ووعدها بمنحها دوراً أكبر في المرة المقبلة، إلا أنه تجاهلها تماماً ولم يوفِ بوعده.

وفي سياق آخر، شددت مادلين طبر في تصريحاتها أن سر أعمالها القليلة، هو أنها تحترم مشوارها الفني، كما أنه ليس لديها أصدقاء أو معارف داخل الوسط.