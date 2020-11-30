فيديو خالد يوسف ورنا هويدي +18 فيديو رنا هويدي ويوسف مشاهدة فيديو رنا هويدي خالد يوسف...

يعتبر فيديو خالد يوسف مع رنا هويدي و الممثلتين مني فاروق وشيماء الحاج من أكثر الفيديوهات رواجاً وانتشاراً على منصات التواصل الاجتماعي والانترنت.السلطات المصرية بدورها فتحت تحقيقاً شاملاً بقضية تسريبات فيديو خالد يوسف مع رنا هويدي والتي فتحت الباب واسعاً لضم ممثلين جديد للقضية أبرزهم سيدة الاعمال مني الغضبان والراقصة كاميليا ورانيا يوسف ومنه شلبي والممثلة انتصار.

جددت النيابة العامة المصرية،حبس الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ إثر قضية الأفلام الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

ويأتي قرار تجديد الحبس، بعد توقعات بإخلاء سبيلهما؛ بسبب عدم توجيه أي اتهام رسمي حتى الآن للمخرج خالد يوسف، المتواجد منذ أول فبراير/شباط الجاري خارج مصر، إضافة إلى عدم وجود أي خطاب رسمي من النائب العام للبرلمان لرفع الحصانة عنه.

وظهرت الفنانتان في أفلام جنسية مع شخص لم يظهر بوجهه، إلا أنهما اعترفتا بأنه المخرج المصري خالد يوسف.