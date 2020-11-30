حظك اليوم ابراج الثلاثاء 31-11-2020 تعرف على برجك اليوم أعرف حظك

يسرنا أن نقدم لكم زوار موقع دوت الخليج التوقعات الخاصة ليوم الثلاثاء 2020-11-30، تعرف على حظك وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 2020-11-30، التوقعات الفلكية فى الابراج ، حظك وبرجك اليوم الاربعاء .

حظك اليوم الثلاثاء 31/11/2020 برج الحمل

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عزيزي برج الحمل،تشعر بالتعب لكثرة الواجبات يتحدث القمر عن أعباء وواجبات كثيرة انتبه إلى وضعك الصحي وراعى عملك.

حظك اليوم الثلاثاء 31/11/2020 برج الثور

عزيزي برج الثور،حاول تركيز جهودك على الوضع المالى لأن القمر في بيت المال وظف أموالك بشكل حكيم قد تحصل على الربح.

حظك اليوم الثلاثاء 31/11/2020 برج الجوزاء

عزيزي برج الجوزاء،أنت سيد الموقف قد تسمع جواب يعجبك لا تبالغ بالمصروفات باستطاعتك التحاور والتشاور فكن مرن ولا تتردد في إبداء التفاهم مع الآخرين.



حظك اليوم الثلاثاء 31/11/2020 برج السرطان

عزيزي برج السرطان،تأكد من المعطيات قبل التوقيع على أى عقد أو مشروع أو معاملات ملحة لا تستعجل الأمور وكن صبورًا، انتبه جيدًا لصحتك خصوصًا في منطقة المعدة.

حظك اليوم الثلاثاء 31/11/2020 برج الأسد

عزيزي برج الأسد، ابتعد عن الأضواء والأماكن الصاخبة تعانى من الرقود والمرافحه في المكان لا تجازف بصحتك.

حظك اليوم الثلاثاء 31/11/2020 برج العذراء

عزيزي برج العذراء،فترة مناسبة للسفر والتعامل مع وجوة جديدة يجب توظيف الطاقات لتخطى العقبات تقوى الحظوظ ترغب في اختبار مغامرة جديدة وتفرح لتقدم جهودك.

حظك اليوم الثلاثاء 31/11/2020 برج الميزان

عزيزي برج الميزان،فترة مناسبة للارتباط تكيف مع الضغوط تظهر معاكسة من خصم أو جهه نافذة لا تختلق المشكلات.

حظك اليوم الثلاثاء 31/11/2020 برج العقرب

عزيزي برج العقرب،تبحث عن حلول إستراتيجية قد تستدعى للعمل ضمن فريق أو قد تهتم للانضمام إلى مجموعة ركز جهودك ولا تترك الفرصة.

حظك اليوم الثلاثاء 31/11/2020 برج القوس

عزيزي برج القوس،باستطاعتك إنجاز جميع واجباتك بنجاح تتعرض لإهانة أو تسمع ملاحظة تسير استيائك لا تكن عنيد بل أصغ جيدًا إلى آراء الآخرين.

حظك اليوم الثلاثاء 31/11/2020 برج الجدي

عزيزي برج الجدي،تظهر فرصة جيدة للانتقال إلى مرحلة جديدة فترة نشطة جدًا وحاوية على مختلف الأصعدة استغل الفرص لتحقيق الأهداف.

حظك اليوم الثلاثاء 31/11/2020 برج الدلو

عزيزي برج الدلو،هدأ من روعك وتصرف بسلام بدون متاعب إضافية واستعد لبداية جديدة تعيش أيضًا لحظات مهمة.

حظك اليوم الثلاثاء 31/11/2020 برج الحوت

عزيزي برج الحوت،تعيش فترة إيجابية جدًا يطمئن بالك إلى جانب الأهل والأصدقاء وتلبى دعوة وتفرح بحدث لا تبقى وحيدًا وأخرج مع الأصدقاء للترفية عن نفسك.