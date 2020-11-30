مصري يتهم خطيب ابنته بمعاشرتها جنسيًا بالقوة فض عذريتها.. والفتاة: تفاجئه بالرد !

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�تهم رجل مصري خطيب ابنته بمعاشرتها جنسيًا بالقوة وفض بكارتها، أثناء غيابه عن المنزل وغياب زوجته، بعد مرور 3 أشهر على خطبتهما، وقبل عقد القران عليها، ثم رغبته فى فسخ الخطوبة، فيما أمرت النيابة المصرية بعرض الفتاة على الطب الشرعي.

وقال الأب مُقدم البلاغ، إن خطيب ابنته المتهم كان يتوجه لمنزل الأسرة كثيرا بعد خطبتها، واتهمه بالاعتداء على ابنته وإقامة علاقة معها، بالإكراه، داخل المنزل وأثناء غيابه ووالدتها.

وأفادت التحريات التى باشرتها الأجهزة الأمنية، أن خطيب الفتاة المتهم، ارتبط بعلاقة عاطفية مع الفتاة التى تصغره بـ 3 سنوات، وتقدم لخطبتها، وبعد عدة أشهر أبلغها برغبته فى فسخ خطبتهما، حسب الوطن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبمناقشته، أنكر المتهم ما نُسب إليه من إتهامات فى محضر والد خطيبته، وبرر تركه للفتاة بسبب سوء سلوكها، وعدم رغبته فى إتمام زواجه منها.

واستدعت الأجهزة الأمنية الفتاة، والتى اعترفت بارتباطها عاطفيا بالمتهم لمدة أشهر، وبعدها تمت خطبتهما، في شهر أغسطس الماضي، واتفقت الأسرتان على إقامة حفل الزفاف، في الصيف المقبل.

وتابعت الفتاة بقولها إن المتهم بدأ فى التردد عليها فى منزل أسرتها، أثناء غياب والديها، وأنها أقامت معه علاقة آثمة، برضاها، ودون إكراه منه.

ونفت الفتاة ما أدلى به المتهم حول سوء سلوكها، مؤكدة أن المتهم أبلغها بعدم رغبته فى إتمام الزواج منها، بعدما أقام علاقة معها عدة مرات.