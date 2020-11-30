شاهد: النجمة المصرية ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بصورة جريئة .. والجمهور يتغزل بقوامها

شاركت النجمة المصرية ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستجرام” بصورة من داخل الصالة الرياضية الخاصة بها. حيث استعرضت الفنانة من خلالها لياقتها البدنية المعهودة، وبدت نحيفة بشكل ملحوظ في الصورة حيث ظهرت ترتدي فيها ملابس رياضية وصفها البعض “بالجريئة”.

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وفور نشرها للصورة انهالت عليها التعليقات والاعجابات على أحدث صور أيقونة الجمال الفنانة المصرية “ياسمين صبري”، حيث أشاد الجمهور بجمالها ورشاقتها وقوامها المميز.

وفي وقت سابق زارت الممثلة المصرية ياسمين ​ياسمين صبري​ الأطفال المصابين ب​مرض السرطان​ في احدى المستشفيات بمصر.

بينما نشرت ياسمين صورا من زيارتها للمستشفى برفقة الأطفال على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

كما وعلّقت عليها بالقول: “في كل مرة بزور فيها مستشفى ٥٧٣٥٧ بحس بقوة الاطفال الأبطال اللي بيحاربوا السرطان. قضيت يوم حلو اوي معاهم، شكراً إدارة المستشفى على الفرصة الجميلة دي، وربنا يكتب الشفاء العاجل لكل أطفالنا”.

كما وكانت استقبلت ياسـمين صبري مؤخرا السيدة نعمات عبد الحميد المعروفة بـ سيدة المطر، في منزلها.وذلك بخطوة انسانية مميزة.