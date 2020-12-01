مصر.. أحرقه حتى تفحمت جثته.. يقتل جده بعدما ضبطه مع فتاة على سريره

أقدم شاب مصري على قتل جده – في العقد السادس من العمر- بعدما ضبطه الأخير، يمارس الرذيلة مع فتاة داخل شقته.

وفي التفاصيل، فقد نجحت مباحث قسم شرطة 15 مايو بحلوان بالقاهرة. في كشف غموض العثور على جثة متفحمة في منطقة جبلية بدائرة القسم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليه وصديقه. وبضبطهما اعترفا بارتكاب الواقعة؛ بسبب مشاجرة حدثت بين المتهم وجده، بعد مشاهدة الأخير له يمارس الرذيلة مع فتاة.

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وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها. وقال إنه مقيم مع جده في إحدى شقق المشروع الأمريكي بدائرة قسم شرطة حلوان، وقبل الواقعة كان برفقة فتاة في الشقة، وفجاة دخل عليه جده. فوجده في وضع مخل بالآداب، فطردها المجني عليه من الشقة، وتشاجر مع المتهم.

وعلى إثر ذلك، ضرب المتهم جده، حتى سقط على الأرض مغشيا عليه، فاتصل بصديقه. وحمل الاثنين المجني عليه في سيارة المتهم الثاني إلى المنطقة الجبلية التي عثر فيها على الجثة، وسكبا عليه كمية من البنزين.

وفي ظل ذلك أفاق المجني عليه من الغيبوبة، وحاول الهرب، ولكن المتهمين أشعلا النيران فيه. وظل يستغيث من شدتها حتى سقط على الأرض ولقي مصرعه.

كما وضبطت الفتاه التي كانت مع الشاب، وبسؤالها أيدت ما جاء في اعترافات المتهم الأول، وأنكرت صلتها بالقتل. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.