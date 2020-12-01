شاهد.. الفنانة غادة عبد الرازق تكشف سبب خلافها مع ” إلهام شاهين “.. فيديو

كشفت الفنانة ” غادة عبد الرازق ” في تصريحات لها من خلال البرنامج الإذاعي ” رسايل ” عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها في الآونة الاخيرة حول استمرار الخلافات بينها وبين الفنانة المصرية ” إلهام شاهين ”.

بينما أكدت الفنانة غادة عبد الرازق “رسايل ” أن تلك الخلافات المتداولة قد مضى عليها زمن طويل وانتهت في حينها وأنها تحبها على المستويين العملي والشخصي .

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يذكر أن خلافا كان قد حصل بين كلا من غادة عبد الرازق وإلهام شاهين. بعد قيام الأخيرة بحذف مشاهد غادة من فيلم ” خلطة فوزية ” الذي أنتجته في عام 2009 وشاركا في بطولته.

كانت وقد أثارت النجمة المصرية غادة عبدالرازق موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد نشرها صورة جديدة لها من خلال حسابها على انستغرام حيث ظهرت فيها مختلفة عما اعتاد عليه متابعيها.

بينما اكتفت الفنانة “عبدالرازق” بالتعليق على الصورة بايموجي. فيما تفاعل معها البعض من الفنانات مثل فيفي عبده التي كتبت “قمر يا حبيبتي ما شاء الله” والفنانتان لطيفة وهند الصبري التا علقتا بايموجي قلوب.

غير ان العديد تفاجؤوا من الصورة واعتبروا انها بدت على غير طبيعتها لدرجة كبيرة. حيث كتب احد متابعيها: “فى حاجه غلط ف الصوره فوتوشوب هاوى الصراحه ” فيما علق الكثيرون ساخرون متسائلين: “مين دي؟”.

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