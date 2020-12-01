شاهد مي فخري تكشف سبب ارتدائها الحجاب واعتزال التمثيل (فيديو صادم )

كشفت الفنانة التي أعتزلت الفن مؤخرا مي فخري للمرة الاولى السبب الحقيقي وراء اعتزالها التمثيل وقيامها بارتداء الحجاب بشكل مفاجئ بالرغم من الانجازات الكبيرة التي كانت قد حصلت عليها خلال عملها في المجال الفني في الفترة الأخيرة.

وقالت مي في فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية بإنستغرام: “السلام عليكم ..أنا عملت الفيديو خصوصي عشان في سؤال الكل بيسأله ليا من فترة وأنا قررت أرد .. إيه سبب ارتدائي الحجاب واعتزالي التمثيل ..أولا بعيد عن إن الحجاب فرض أو مش فرض ده نقطة تانية .. لكن أنا اتحجبت عشان بصراحة أخدت كل حاجة”.

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كما وأضافت مي فخري: “أنا ربنا من عليا بنعم كتيرة جدا.. لدرجة إن مفيش حاجة ناقصاني ومبحلمش حاجة دلوقت .. وعشان كده قررت أحافظ على النعم دي بدل ما تروح مني.. والسبب إن ربنا لما من عليا بنعمه لمي نفسها مش للناس ..فقررت أني أكون لنفسي ودلوقتي أنا مبقتش أنام زعلانة ولا مضغوطة وفي راحة ما بعدها راحة”.

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