جويل ماردينيان تحتفل بعيد ميلادها.. وتكشف عن عمرها الحقيقي وتتمنى هذا الشيء (فيديو)

كشفت خبيرة التجميل اللبنانية “جويل ماردينيان” عن أقصى أمنياتها التي تتمنى تحقيقها في هذا العام وذلك اثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ45، مؤكدة أنها ترغب في تبنى بنت خلال العامين المقبلين، مؤكدة أنها تحضر كافة المستندات المطلوبة لتلك الخطوة قبل أن تكبر سنا.

وقالت خبيرة التجميل من خلال تصريحات تليفزيونية على هامش الحفل الذي كان قد فاجأها به أحد أصدقائها اثناء تصويرها البرنامج الجديد الخاص بها، إنها تبلغ من العمر 45 عاما وأنها سعيدة جدا بهذا العمر وتتمنى البقاء لاطول عمر ممكن، مؤكدة أنها هذا العام حققت الكثير من الإنجازات في مجال عالم الموضة والأزياء وأيضا انجازات اخرى في حياتها الشخصية.

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وعن أمنيتها لهذا العام، قالت جويل :”أول شيء أشكر الله كثيرا، وكثير بتمنى هاد العام أني أتبنى بنت هاد أمنيتي ياللي بسعى أحققها خلال عامين قبل هلق ما أكبر وأنا وزوجي بنستعد لهاد الخطوة وإن شاء الله بتكون قريبة جدا”.

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