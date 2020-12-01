كشفت لباسها الداخلي: رانيا يوسف تستعرض أردافها بمايوه شفاف.. شاهد

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور جريئة للفنانة المصرية رانيا يوسف.

وظهرت "رانيا"، في الصور المتداولة مرتدية"مايوه بكيني"، وفوقه "كاش مايوه" شفاف باللون الأبيض، كما كشفت عن فخذيها بالكامل.

==========================================================

جديد دوت الخليج بر س قد يهمك ايضاً:

فلكية عالمية شهيرة تتنبأ بما سيفعله الملك سلمان وولي عهده، بعد ظهور بطل وقائد يمني عظيم لا ينتمي للحوثيين

رجل يمارس الجنس مع 6 حسناوات في غاية الجمال دفعة واحدة..فحدثت مفاجئة صاعقة اذهلت الجميع ( 2 صور مدهشة لن تصدق عيناك )

عاجل:الاعلان رسميا عن تحالف قطري - تركي ينهي دور السعودية والامارات في حرب اليمن..والشرعية تلتزم الصمت وترفض التعليق



عاجل: السعودية تقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي بضربة قاضيبة وتنهي مشوار الامارات في اليمن..وعيدروس الزبيدي يرفع الراية البيضاء ويستنجد بالملك سلمان

مغتربة حسناء تتعرض للاغتصاب الجماعي في دولة خليجية ثرية..والشرطة تكتشف مفاجئة صعقت الجميع وصدمت ابناء هذه الدولة العربية



شاهد بالفيديو.. الان ’’الهيبة الرد’’ الحلقة 22الحادية والعشرون الجزء الرابع و احداث الحلقة 22 من مسلسل الهيبة الرد

فاكهة يمنية شهيرة اذا خلطتها مع الحليب وتناولتها على الريق او قبل العشاء فستنهي ضعفك الجنسي وتجعلك مقثل الفحل وتشبع رغبة زوجتك بشكل ممتع



مصر.. سيدة تستعين بالألعاب الجنسية في قتل زوجها

السلطات تضبط إمام مسجد يمارس الرذيلة مع سيدة متزوجة

شاهد صورة صادمة تمنع زواج خمسيني من فتاة قاصر

شاهد: بعد واقعة حائل..مشاعل الجلعود تتعرض للاعتداء في الرياض.. (فيديو صادم)

بعد الحُكم الذي سيقلب حياتها .. هذا ما كشفته الفنانة نانسي عجرم عن قتل زوجها الشاب السوري

طبيب إماراتي لم يقاوم شهوته خلال عملية تجميل لفتاة وما حصل كارثي.. (تفاصيل صادمه)

الفنانة ياسمين صبري تثير الجدل بسبب تغير ملامحها .. عمليات تجميل أو تشويه ؟ .. شاهد كيف أصبح شكلها الجديد..! صور

حكاية غضب فنانة شهيرة من مشهد ساخن مع عادل إمام.. "حسيت إني فرن"

جريمة تهزّ المغرب: حارس مدرسة أفرغ شهوته الجنسية في "5" تلاميذ وفجّر غضباً واسعاً بفعلته!

’’قناة MBC‘‘ تفضح ‘‘فنانة مصرية شهيرة’’ وتنشر لها ’’مقطع فاضح’’ اثناء مشاركتها في ‘‘برنامج رامز جلال‘‘ .. ارتمت بين احضانه بطريقة فاضحة وحدث مالا يمكن بالحسبان ... ’’فيديو‘‘

عريس مصري أراد الإستحمام مع عروسته في الصباحية ولكن حصل ما لم يتوقعه!!.. شاهد

هل تتذكرون الفنانة شريفة زوجة العقيد ابو شهاب بطلة مسلسل ’’باب الحارة‘‘..شاهدوا كيف تغير شكلها وكيف زاد جمالها بعد كل هذه السنوات .. "صور"

شاهد الان: إعلان مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 49 مفاجأة سارة للعشاق.. فيديو

شاهد بالفيديو.. الان إعلان الحلقة 36 من مسلسل المؤسس عثمان

ودائمًا ما تحب رانيا أن تلفت الأنظار إليها من خلال إطلالتها الجريئة، مايعرضها لانتقادات قوية من المتابعين.

ورانيا يوسف، هي ممثلة مصرية، حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة. بدأت بالظهور من خلال مجال الإعلانات، كان أول دور لها بمسلسل العقاب ثم دور أكبر بفيلم الناجون من النار عام 1994، ثم شاركت بمسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى.

يذكر أنه يعرض لرانيا حالياً عبر منصة "شاهد" مسلسل "الآنسة فرح"، بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في أحد الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها.