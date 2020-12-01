تابع الآن: حلقة مسلسل الهيبة الرد 24 الجزء الرابع 4 .. وجبل ينجح في الهروب من فخ النمر وتصرف شجاع من شاهين

انتشرت تسريبات حلقة مسلسل الهيبة الرد 24 عبر العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة 23 من مسلسل الهيبة عبر منصة شاهد VIP وكذلك عبر ترددات قناة MTV وقناة إم بي سي على النايل سات والعرب سات خلال الساعات الماضية، وخاصة بعدما شهدت الحلقة الماضية عدة تفاصيل وأحداث جديدة قد تقلب موازين المسلسل رأسًا على عقب.

حلقة مسلسل الهيبة الرد 24 الجزء الرابع

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل “الهيبة الرد” بعض التفاصيل المثيرة والتي كانت أبرزها تخطيط رانيا للهروب من الهيبة، وكذلك محاولات “نمر السعيد” لتوجيه ضربة قاضية لجبل والتخلص منهم، حيث قام السعيد بإرسال رسالة إلى جبل من هاتف عصام يخبره فيها بوجود شحنات جديدة قد خرجت من الهيبة، وذلك في محاولة لإيقاع جبل في الفخ.

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وبعد تلك المحاولات، أعلن “جبل” الحرب على نمر السعيد وصمم على أخذ ثاره، وهذا في الوقت الذي كان فيه شاهين يتعاون مع نمر السعيد في التخلص من “ظافر”، ولكن سيكون شاهين دور أخر في إنقاذ “جبل” من الوقوع في فخ نمر ويساعده في التخلص منه خلال الحلقات المقبلة.

موعد عرض حلقة 24 مسلسل الهيبة الجبل جزء 4

تعرض حلقة مسلسل الهيبة الجبل 24 عبر منصة شاهد VIP وعبر قناة إم بي سي 4 وقناة رؤيا وغيرها من القنوات العربية لكل المشاهدين بشكل يومي وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع، وقد نجح المسلسل على مدر الفترة الأخيرة في تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة للغاية بين جمهور المشاهدين في كافة البلدان العربية، وذلك بفضل تواجد كوكبة من نجوم الدراما العربية بشكل عام والسورية بشكل خاص ومنهم النجم تيم حسن.

ويذكر بأن بعض المصادر الإعلامية قد أكدت بأن مسلسل الهيبة الجبل قد يتحول في السنوات المقبلة إلى “فيلم سينمائي”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال الأجزاء الماضية، وخاصة الجزء الرابع والذي بدأ عرضه خلال بداية شهر نوفمبر الماضي.