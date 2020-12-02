فنان شهير حطم سيارة عريس زوجته وطلب دفنه مع أحمد زكي وهو حي... شاهد من يكون

ممثل خفيف الظل كوميديان من الدرجة الأولى، وصاحب الابتسامة الصافية، كان نموذجاً مثالياً للكوميديا، وواحد من أبرز النجوم الذين أثروا الحياة الفنية في مصر، ترك بصمة مشرفة في السينما واحتل مكانة كبيرة في قلوب الجمهور، أنه الفنان ممدوح وافي الذي تزوج من مسيحية رغم اعتراض عائلتها ورفضهم الزيجة لسنوات طويلة، تسبب في طلاق الفنانة معالي زايد وحلق شعرها على الزيرو.

اسمه ممدوح محمد على وافي ولد يوم 11 مايو من عام 1951، درس في كلية التجارة، وعمل عقب تخرجه من الجامعة في أحد البنوك الحكومية، ترك وظيفته من أجل الفن لذلك درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، قدم في بداية مشواره الفني عدداً من الأدوار الصغيرة حتى أصبح واحد من أهم نجوم الكوميديا بين أبناء جيله من الفنانين خاصة على خشبة المسرح مثل مسرحيات، مليونير بالعافية، لو كنت حليوة، على بابا والعصابة، بندق بيه.

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بدأ أولى تجاربه التمثيلية في الدراما من خلال مسلسل "حكاية ميزو" بطولة سمير غانم وفردوس عبد الحميد وحسين الشربيني وإسعاد يونس ونعيمة وصفي وعزة جمال، وهو من تأليف لينين الرملي، وإخراج محمد أباظة.

شارك في أهم أفلام السينما ومنها، مملكة الهلوسة، إنذار بالطاعة، سواق الهانم، بخيت وعديلة، استكاوزا، أبو الدهب، رحلة مشبوهة، غضب الحليم، الاحتياط واجب، غريب ولد عجيب، نهاية رجل تزوج، الإنس والجن، الهروب من الخانكة، بلاغ ضد امرأة، أحضان الخوف، راجل بسبع أرواح، شفاه غليظة، مستر كاراتيه، أبو زيد زمانه، ناصر 56.

ومن أشهر مسلسلاته، يوميات ونيس، عائلة الحاج متولي، سنبل بعد المليون، البركان، عمرو بن العاص، أنف وثلاث عيون، الخليل بن أحمد، الزوجة أول من يعلم، أشواقي بلا حدود، مغامرات زكي الناصح، رحلة أبو الوفا، امرأة وثلاثة وجوه، الأزواج الطيبين، حارة المحروسة، يوم عسل يوم بصل.

يعتبر النجم الراحل أحمد زكي من أقرب أصدقاء الفنان الكبير ممدوح وافي من الوسط الفني حيث شاركه في العديد من الأفلام مثل "زوجة رجل مهم" و"الإمبراطور" وغيرهما، وكان الثنائي متلازمان طوال حياتهما لدرجة أن "وافي" طلب أن يرافق صديقه ويدفن معه وهو ما حدث بالفعل بعد وفاته حيث دفن في نفس مقبرة صديقه بعد إصابته بمرض سرطان في الجهاز الهضمي.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن "ممدوح وافي" تسبب في طلاق الفنانة معالي زايد من زوجها الثاني الذي كان يعمل طبيباً والتي تعرفت عليه أثناء خضوعها لعملية جراحية، وذلك أثناء كواليس تمثيلها فيلم "أبو الدهب" مع أحمد زكي.

وجاء الطبيب زوج معالي زايد بغرض الزيارة لها في الاستوديو فوجدها في أحضان ممدوح وافي في أحد مشاهد الفيلم فاصطحبها إلى البيت وحدث بينهم شجار كبير وقام بعدها بحلق شعر رأسها تماما وانصرف وبعث اليها بعدها بورقة الطلاق.

كما يقال أن طاقم الفيلم انتظروا ستة أشهر حتى ينمو شعرها مرة اخرى لاستكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم وعندما تأخر نمو الشعر اضطرت لاستخدام بباروكة شعر لكي تستطيع اكمال الفيلم.

وتزوج ممدوح وافي مرة واحدة من "سيدة مسيحية" من خارج الوسط الفني وأثمرت تلك الزيجة عن 3 أبناء وهم "نورا وياسمين وهاني"، وعلى الرغم اختلاف دياناتهما إلا أنه أصر على إتمام الزواج لتكون زوجته وأم أولاده وحبيبته الأولى والأخيرة.

وكشفت "ياسمين" ممدوح وافي في لقاء تليفزيوني، قصة زواج والديها قائلة: "في البداية أعجب أبي بوالدتي، وظل يتحدث معها وأخبرها برغبته بالارتباط بها إلا أنها أخبرته أن الأمر صعب لأنها مسيحية، وأكد لها عدم وجود مشكلة وأنه مستعد ليواجه الدنيا بشرط، أن تحترم ديانة أولاده، ووافقت ثم وافق".

وتابعت ياسمين وافي: "أبي حطم سيارة العريس المتقدم لوالدتي، ومرة دخل عليهم وقال للعريس المتقدم أنا لو منك أهرب، أصلي مش هسبهالك يعني، ووقف أمام أهله وأهلها وفي النهاية تزوجا، وكان رومانسيًا إلى حد كبير، وكانت أول مرة ترى والدتي أن هناك شخصاً يتمسك بها بكل هذه القوة.. لذلك وقعت في حبه بهذه القوة."