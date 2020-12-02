“تسريب خطير” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 36.. خطة عثمان لتولي عرش القبيلة بعد وفاة والده أرطغرل

خطة عثمان لتولي عرش قبيلة الكاي التظاهر بزواجه من أبنت شيخ القبيلة السيدة طارغون بنت الوالي كومان رغم حبه لبالا وهذا الإعلان هو خديعة وفخ لنيكولا وسوف تكتشف السيدة طارغون بعد ذالك خيانة لينا للقبيلة وسوف يقوم نيكولا بربط فلاتيوس ووضع رأسه على الحجر أمام جنوده ليقتله ولكنه سوف يتراجع وكان يهدف من ذالك التخويف وسوف تستمر لينا في تحريض زوجها صانجي على التخلص من عثمان وقتله ليتمكن من تولي عرش القبيلة بدلاً منه.

المسلسل التركي قيامة عثمان

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم الرائد على الدوام “كاترولنيا الإخباري” نحن نتابع الإعلان عن الحلقة السابعة والثلاثون وسنوافيكم بأخر التطورات والأخبار التي سوف ترد في الإعلان الأول لتكونوا على علم بكل جديد عن أخبار المسلسل الشهير قيامة عثمان والمعروف أن المسلسل الشهير يعرض على قناة atv التركية بصورة حصرية، كعرض للمرة الأولى يوم الأربعاء من كل أسبوع في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا ثم يقوم موقع قصة عشق بإعادة الحلقات مترجمة إلي اللغة العربية.

أبطال المسلسل التركي قيامة عثمان

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يضم المسلسل التركي العديد من نجوم الدراما التركية ويقوم بدور البطل المؤسس عثمان الممثل التركي الشهير بوراك أوزجفيت وتقوم بدور زهرة خاتون الممثلة القديرة عائشة جول ويقوم بدور أوندار الممثل راغب سافاج، والممثل نور الدين سوغار يلعب دور بامسي، والممثلة أصلهان كارلار في دور خاتون، والعمل الكبير يقوم بإخراجه المخرج متين جوناي، وينتج العمل الدرامي محمد بوسداغ.