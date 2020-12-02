جريمة هزت الكويت: يغتصب زوجة صديقه ويصورها فيديو والنهاية صادمة.. شاهد

أسدلت محكمة الاستئناف بالكويت الستار على قضية اغتصاب رجل زوجة صديقه وخادمتها، في قضية أثارت الرأي العام وهزت المجتمع الكويتي.

وألغت المحكمة الكويتية حكم الإعدام على المتهم وقضت بحبسه المؤبد عقابًا له على جريمته، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية .

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وتعود تفاصيل الجريمة إلى العام الماضي حين اقتحم مواطن كويتي منزل صديقه الذي كان في عمله، واغتصب زوجته والخادمة، وقام بتصوير فعلته وتوثيقها بواسطة هاتفه بهدف الانتقام من صديقه بسبب خلافات شخصيه بينهما.

وتلقى الزوج حينها أثناء عمله اتصالًا من زوجته وهي بحالة هستيرية لتبلغه بأن صديقه، الذي يعمل في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اقتحم المنزل واغتصبها بالقوّة وصوّرها بهاتفه.

ترك الزوج عمله وأسرع إلى المنزل فوجد زوجته بحالة انهيار تام، وهي تروي له الواقعة، ولم يكتفِ بهذا الفعل بل انقض أيضًا على العاملة الهندية وقام بهتك عرضها أيضًا قبل أن يغادر المكان تاركًا خلفه (كاب) كان يرتديه عندما انتهك حرمة البيت.

وأمر وكيل النائب العام، وقتها بتقييد القضية جناية تحت مُسمى مواقعة بالإكراه وهتك عرض ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة، وتم تسجيل القضية تحت المسميات الثلاثة.

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