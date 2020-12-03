شاهد بالفيديو.. الان ’’الهيبة الرد’’ الحلقة 25 الخامسة والعشرون الجزء الرابع و احداث الحلقة 25 من مسلسل الهيبة الرد



أفسد جبل شيخ الجبل نشوة نمر السعيد في الانتصار بنجاحه في تنفيذ مخططاته خلال مسلسل الهيبة الرد الجزء 4 الرابع الحلقة 25 الخامسة والعشرون التي تم عرضها على عدد من المحطات الفضائية العربية.

وقالت (شاهد vip) التي تعرض "الهيبة الرد" قبل قناة (mbc) بأربع وعشرين ساعة إن نمر السعيد نجح في تنفيذ مخططه الخبيث، موضحة أن جبل قطع نشوته بانتصاره قبل أن يعلن بدء حرب جديدة مفتوحة معه.

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وزارت نور في الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل الهيبة الرد، نمر السعيد وحملت له رسالة من زيدان، فيما ظهرت رانيا في بعض المشاهد الجديدة محاولة الهروب من بيت العائلة مع قرب انكشاف أمرها.

وانشغل بال الجميع في الحلقة 25 من الهيبة الرد على جبل، حيث تساءلت رانيا حول سبب تأخر عودته، في وقت بعث نمر برسالة صوتية لها على واتساب عبر الهاتف حول مصير ابن عمتها الغائب بعد الانفجار.

ويتوقع أن يتحد شاهين مع جبل في الساعات القادمة ضد نمر، لا سيما بعد نجاتهما من تفجير السيارة المفخخة الذي أودى بحياة عدد من رجال الإثنين وأوقع عشرات الإصابات الحرجة والمتوسطة فيهما.

وحاولت شقيقة جبل التواصل معه عبر الجوال لكن هاتفه خارج التغطية نهائيا، إذ يلمح رجال نمر إلى مقتله، خصوصا بعد حديث السعيد لأهالي القرية بأن "الهيبة كلها راح تصير ملك سباطي قريبا". وفق قوله.

بدورها، قالت والدة جبل في الهيبة الرد الحلقة 25 إنها ستذهب وحينما تعود "راح يكون بين كل شيء" في إشارة إلى إمكانية كشف شراكة رانيا ونمر التي شارفت على النهاية مع قرب ساعة الانتقام.