شاهد الآن الحلقة 26 من مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع جبل شيخ الجبل الموسم 4 الحلقة السادسة والعشرون Shahid VIP

تعرض الحلقة السادسة والعشرون 26 من مسلسل الهيبة الموسم 4 الرد الجزء الرابع على منصة شاهد نت يومياً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وبعد عرضه على المنصة يعرض توالياً على العديد من القنوات والمواقع الأخرى مثل قناة ام بي سي 5 وقناة ام تي في وقناة السومرية تي في وقناة رؤيا تي في وقناة اي ار تي حكايات والعديد من القنوات الأخرى.

ويعتبر مسلسل الهيبة الرد الموسم الرابع من افضل المسلسلات العربية وانجحها جماهيرياً على الإطلاق وذلك بسبب المتابعة الكبيرة من العديد من الدول العربية التي يتمتع بها المسلسل ومن اهم هذه الدول الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعديد من الدول الأوروبية التي تكثر فيها الجالية العربية وخاصة الجالية السورية مثل المانيا والسويد والدنمارك وتركيا وايضاً كندا وامريكا.

==========================================================

جديد دوت الخليج بر س قد يهمك ايضاً:

فلكية عالمية شهيرة تتنبأ بما سيفعله الملك سلمان وولي عهده، بعد ظهور بطل وقائد يمني عظيم لا ينتمي للحوثيين

رجل يمارس الجنس مع 6 حسناوات في غاية الجمال دفعة واحدة..فحدثت مفاجئة صاعقة اذهلت الجميع ( 2 صور مدهشة لن تصدق عيناك )

عاجل:الاعلان رسميا عن تحالف قطري - تركي ينهي دور السعودية والامارات في حرب اليمن..والشرعية تلتزم الصمت وترفض التعليق



عاجل: السعودية تقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي بضربة قاضيبة وتنهي مشوار الامارات في اليمن..وعيدروس الزبيدي يرفع الراية البيضاء ويستنجد بالملك سلمان

مغتربة حسناء تتعرض للاغتصاب الجماعي في دولة خليجية ثرية..والشرطة تكتشف مفاجئة صعقت الجميع وصدمت ابناء هذه الدولة العربية



شاهد بالفيديو.. الان ’’الهيبة الرد’’ الحلقة 22الحادية والعشرون الجزء الرابع و احداث الحلقة 22 من مسلسل الهيبة الرد

فاكهة يمنية شهيرة اذا خلطتها مع الحليب وتناولتها على الريق او قبل العشاء فستنهي ضعفك الجنسي وتجعلك مقثل الفحل وتشبع رغبة زوجتك بشكل ممتع



مصر.. سيدة تستعين بالألعاب الجنسية في قتل زوجها

السلطات تضبط إمام مسجد يمارس الرذيلة مع سيدة متزوجة

شاهد صورة صادمة تمنع زواج خمسيني من فتاة قاصر

شاهد: بعد واقعة حائل..مشاعل الجلعود تتعرض للاعتداء في الرياض.. (فيديو صادم)

بعد الحُكم الذي سيقلب حياتها .. هذا ما كشفته الفنانة نانسي عجرم عن قتل زوجها الشاب السوري

طبيب إماراتي لم يقاوم شهوته خلال عملية تجميل لفتاة وما حصل كارثي.. (تفاصيل صادمه)

الفنانة ياسمين صبري تثير الجدل بسبب تغير ملامحها .. عمليات تجميل أو تشويه ؟ .. شاهد كيف أصبح شكلها الجديد..! صور

حكاية غضب فنانة شهيرة من مشهد ساخن مع عادل إمام.. "حسيت إني فرن"

جريمة تهزّ المغرب: حارس مدرسة أفرغ شهوته الجنسية في "5" تلاميذ وفجّر غضباً واسعاً بفعلته!

’’قناة MBC‘‘ تفضح ‘‘فنانة مصرية شهيرة’’ وتنشر لها ’’مقطع فاضح’’ اثناء مشاركتها في ‘‘برنامج رامز جلال‘‘ .. ارتمت بين احضانه بطريقة فاضحة وحدث مالا يمكن بالحسبان ... ’’فيديو‘‘

عريس مصري أراد الإستحمام مع عروسته في الصباحية ولكن حصل ما لم يتوقعه!!.. شاهد

هل تتذكرون الفنانة شريفة زوجة العقيد ابو شهاب بطلة مسلسل ’’باب الحارة‘‘..شاهدوا كيف تغير شكلها وكيف زاد جمالها بعد كل هذه السنوات .. "صور"

شاهد الان: إعلان مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 49 مفاجأة سارة للعشاق.. فيديو

شاهد بالفيديو.. الان إعلان الحلقة 36 من مسلسل المؤسس عثمان

وهذه المتابعة الكبيرة من المشاهدين دفع الشركة المنتجة سيردار ارت برودكشن لإنتاج العديد من المواسم المتلاحقة سنوياً حيث بدأ المسلسل بالجزء الأول مسلسل الهيبة والجزء الثاني مسلسل الهيبة العودة والجزء الثالث مسلسل الهيبة الحصاد والجزء الرابع مسلسل الهيبة الرد وهو الموسم الحالي الذي بدأ عرضه في بداية شهر نوفمبر لعام 2020.

وقد تم تصوير المسلسل في لبنان وسوريا مطلع عام 2019 بإنتاج ضخم جداً من شركة سيردار ارت برودوكشن وضم طاقم عمل مميز وكبير جداً، ومن اهم الممثلين في هذا العمل هو الفنان الكبير تيم حسن الذي يقدم دور البطل جبل شيخ الجبل، وايضاً الفنان ديمة قندلف التي تقدم دور رانيا عمران والعديد من الفنان الكبار في سوريا ولبنان.

والجدير بالذكر انه كان من المخطط عرض المسلسل في نهاية شهر يونيه الشهر السادس ولكن تم تاجيل تصوير المسلسل العديد من المرات بسبب الاوضاع السياسية في لبنان، وايضاً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في مطلع عام 2020 وفرض حظر التجوال المتكرر في العديد من الدول وخاصة لبنان وسوريا اللاتي تم تصوير المسلسل فيهمها.

لكن تم استكمال تصوير مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة السادسة والعشرون 26 في شهر ابريل وتم الانتهاء منه في نهاية شهر يوليو ومراجعته وعرضه على شاشات التلفاز في مطلع شهر نوفمبر.

وتدور احداث مسلسل الهيبة الرد الحلقة السادسة والعشرون 26 حول عودة جبل شيخ الجبل بطل المسلسل والذي يقدمه الفنان تيم حسن الى الهيبة من اجل الانتقام لموت اسرته، ولكن تحدث له العديد من المشاكل والمستجدات التي تجعله يندم على العودة الى الهيبة، ولكن يمضي قدماً ويتغلب على كل العواقب من اجل الانتقام لموت زوجته وابنه في الجزء السابق مسلسل الهيبة الحصاد.

ومسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 26 بطولة الفنان تيم حسن بدور جبل شيخ الجبل والقنان ديمة قنلدفت بدور رانيا عمران، والفنان عادل كرم بدور نمر، والفنانة منى واصف بدور ناهد عمران، والفنان اويس مخللاتي بدور ضخر شيخ الجبل، والفنان عبدو شاهين بدور شاهين شيخ الجبل، والفنانة ختام اللحام بدور هناء شيخ الجبل، والفنان مو لطوف بدور بلال شيخ الجبل.

ويعرض المسلسل على العديد من القنوات العربية والمنصات والمواقع المختلفة واوقات عرض مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع كالتالي:

موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على قناة mbc4

يبث المسلسل الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية قبل الشاشة على (شاهد VIP) غير المجانية ثم يعرض على (mbc4) عند الساعة العاشرة مساءً وفق وقت المملكة، السابعة حسب غرينتش.

موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على قناة رؤيا

قالت القناة على تويتر : “مسلسل الهيبة الرد ابتداءً من يوم الأحد 1 نوفمبر 2020 الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الأردن”، موضحة أنه يمكن مشاهدة حلقات المواسم السابقة على موقعها.

موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على قناة السومرية

أما قناة السومرية، فقد كتبت إعلانا تشويقيا : “القصة أكبر من مشروع وأكثر من شغل، راجع يصفي حساباته القديمة. الهيبة الرد من الأحد إلى الخميس الساعة 11:00 ليلا”.

موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على تلفزيون لينا

وظفر هذا التلفزيون بحقوق عرض الموسم الرابع، وذلك في دول المغرب الكبير من الخميس للأحد، حيث سيبث مرتين يوميا، العرض الأول الساعة (21H00) ثم إعادة للحلقة خلال ساعات النهار.

موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على قناة mtv

ونشرت المحطة اللبنانية تقريرا في إطار الترويج لمسلسل الهيبة الرد بعنوان (جبل شيخ الجبل) تحدثت فيه عن الأجزاء السابقة، لا سيما الثالث الذي اختتم على أصوات الرصاص ومصير جبل الذي تعرض إلى كمين.

وأوضحت القناة أن مسلسل الهيبة يعرض على mtv الساعة 08:40 مساءً بتوقيت العاصمة بيروت، وذلك بعد نهاية نشرة الأخبار المسائية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، داعية محبيه إلى ترقب جديد الحلقات.

ويمكنك دائماً الإشتراك في منصة شاهد VIP ويمكنك مشاهدة الحلقة 25 من مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع جبل شيخ جبل فور نزولها وقبل اي قناة اخرى، وتقدم منصة شاهد في اي بي عرض خاص بالحصول على فترة تجريبية مجاناً لمدة شهر عند اشتراكك.

للإشتراك فيها تفضل بزيارة الرابط التالي: منصة شاهد VIP

يعرض مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع 4 يومياً من السبت وحتى الخميس على العديد من القنوات الفضائية واهمها شاهد في اي بي وموقع رؤيا وقناة السومرية وقناة ام تي في وقناة رؤيا تي في وقناة ام تي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنك مشاهدة المسلسل مباشرة على الإنترنت سواء على منصة شاهد او على قناة رؤيا تي في.

تعرض الحلقة السادسة والعشرون 26 من مسلسل الهيبة الرد يوم 30 نوفمبر 2020 على منصة شاهد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بعدها انتهاء الحلقة تعرض على موقع قناة رؤيا تي في وموقع قناة السومرية تي في وبعدها على جميع القنوات الاخرى مثل قناة اية ار تي حكايات وام تي في وام بي سي 5 في مواعيد عرضها الرسمية الموضحة اعلاه.