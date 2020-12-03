والدة حلا الترك تخرج عن صمتها وتصدم الجميع و تهدد بفضح المستور.. شاهد

هددت والدة الفنانة البحرينية الشهيرة والمثيرة للجدل حلا الترك ، بفالكشف عن تفاصيل مستورة لا يعلم أحد عنها شيء، بسبب الاتهامات التي يوجهها البعض لها عن إهمال تربية ابنتها وضياعها، واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية.

وقالت منى السابر، في مقطع فيديو لها عبر تطبيق “سناب شات”: “أنا في الأيام الجاية راح أتكلم خلاص.. ومافيني إلا إني أتكلم ما في مفر.. ولازم أتكلم وأدافع عن حالي. كل الناس تعرف الحقيقة لأن الكل قاعد بتفلسف.. والعين بالعين والسن بالسن”.

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وأضافت: “الكل قاعد يتابع هالقضية من زمان وتعرفون أني ما اتكلمت ولا غلطت بأحد ولا بستغل الرأي العام.. لكن أنا قضيتي من البداية رأي عام ولازم الكل يعرف لفين وصلت.. بس أنا في فترة من الفترات صمت حفاظًا على مشاعر أولادي.. لكن خلاص في أشياء لازم تبين على حقيقتها والناس تعرف شنو الموضوع”.

وتابعت: “أنا من حقي أدافع عن حالي.. مثل ما في البعض بيقول إني بستغل بنتي أو بنتي ضايعة وتحتاج إلى إرشاد وأنا بالعكس ما قصرت وكل الأمهات ما تقصر مع أولادها، مختتمة .حديثها: “اتق شر الحليم إذا غضب.. والله والله علي وعلى أعدائي”.