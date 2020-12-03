الراقصة المصرية.. فيفي عبده ممثل مشهور تحسس جسدي بشهوانية وكان سببا في شهرتي (صور)

فيفي عبده الراقصة المصرية التي حصلت على لقب الأم المثالية، و التي تثير الجدل في كبرها أكثر من شبابها وعلاقاتها الغريبة و المتعددة مع شخصيات معروفة وكبيرة. منها السياسي ومنها الفني ومنها رجال الاعمال. أثارت ضجة من جديد عند حديثها عن تعرضها لأكبر عملية تحرش في بداية مشوارها الفني وكان السبب في شهرتها.

وسردت الراقصة فيفي عبده تفاصيل قصة التحرش الجنسي الغريبة التي تعرضت لها أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم “امرأة واحدة لا تكفى” الذي شاركها بطولته النجم الراحل أحمد زكي، ما أثار جدلاً واسعًا بين جمهورها.

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وقالت عبده أن أحد الممثلين الذي كان يجسد شخصية “رجل المطافيء” خلال تصوير مشهد حريق البيت في الفيلم، تحرش بها بطريقة شهوانية. إذ قالت:” كان يحملني ثم تحسّس جسدي بشكل كبير”. مُتابعة: “اديته قلم عشان أفكّره إن أنا فيفي عبده”.

وجسدت “فيفي عبده”، في الفيلم، شخصية ” هنادي “. إحدى ضحايا العمارات المتهدمة في بيت شعبي. والتي يبادلها الصحفي حسام ” أحمد زكي ” المشاعر بجانب فتاتين أخرايات. منهما “أميرة”، الصحفية الثرية. و”ريم” الطالبة الجامعية المتمردة.

ولم تطن فيفي عبده معروفة وقتها بشكل كبير. وكانت رشحتها للإشتراك في بطولة الفيلم المخرجة “إيناس الدغيدي”. إذ كانت حينها راقصة في فرقة عاكف، قبل أن تشتهر و تصبح واحدة من أشهر راقصات الرقص الشرقي في الدول العربية. إذ حظت بإهتمام إعلامي كبير لما ابتدعته من أسلوب خاص بها تنفرد به وحدها في الرقص الشرقي.

وكانت حادثة التحسيس سببا في شهرتها ووصولها إلى قمة الرقص وبنت علاقات كثيرة مع شخصيات معروفة بسبب تحسيس الممثل عليها في الدور الذي لعبته في الفيلم مع أحمد زكي.

وكانت صرحت عبده أنها أصبحت علامة من علامات مصر، وأن الأجانب كما يستمتعون بمشاهدة الآثار الفرعونية فهم يستمتعون بمشاهدة رقصها، كما وصفت نفسها بـ”الصاروخ”، الذي يجوب العالم؛ واعترفت: “أنها تمتلك قصرين صغيرين أحدهما اشتراه زوجها المخرج محمد دراوي”.

فيفي عبده راقصة وممثلة من مواليد 24 أبريل 1953. وُلدتْ لأب يعمل ضابط، رفض دخولها عالمِ الفن والرقص فهربت مع خالها واحترفتهما بعد ذلك. تزوجت من رجل أعمال وأنجبا ابنتهما الكبري عزة التي احترفت التمثيل وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات. وزوجها الحالي هو رجل الأعمال الفلسطيني “محمد الديراوي” وأنجبا ابنتهما “هنادي”.