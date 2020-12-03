شاهد الفنانة هيفاء وهبي تتحدى عمرها وتنشر صورة لها وهي شبه عارية (صورة)

هيفاء وهبي الفنانة اللبنانية يبدو إنها تريد تحدي عمرها على غرار ما فعلته الراقصة المصرية فيفي عبده. ونشرت صورة جديدة لها وهي شبه عارية لتقول نعم مازلت مغرية رغم تقدمي بالعمر.

وظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، برداء أحمر شفاف وبتسريحة شعر قصيرة.

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وجاء الشعر بلون نحاسي متناسق مع إطلالتها الجديدة.

وأبدى متابعون إعجابهم بالإطلالة الجديدة لها. بينما علق البعض منهم إنها يجب أن تحترم سنها وهي جدة الأن وقد تجاوزت من العمر عتيا. ويجب أن تعود لله ويكفي ما قامت به خلال حياتها الطويلة في هذا الامر.

وهيفاء وهبي قد تجاوزت ال 41 من عمرها حسب موقع ويكيبيديا. بينما يقول البعض إنها تجاوزت الخمسين من عمرها وسنة ميلادها التي نشرتها غير صحيحة.

وكانت قد حسمت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل المثار خلال الفترة الماضية حول إمكانية التصالح مع والدتها.

وقالت زينب في لقاء مع برنامج “إي تي بالعربي”، المذاع على فضائية “إم بي سي 4” إنها متفائلة بشأن حدوث تصالح مع والدتها هيفاء وهبي، ولكنها تعتبر أن هذا الأمر تحديدا “خاصا ومقدسا” بحسب وصفها.

وتابعت موضحة: “أحب أن أحتفظ بهذا الموضوع لنفسي، سواء كانت نتيجته جيدة أو سيئة، وما يريده الله سيتحقق”.

وكشفت زينب فياض في اللقاء أنها تلقت عرضا فنيا يتعلق بالتمثيل في عمل فني خاص بالأطفال.

كما أشارت إلى أن الفنانة اللبنانية إليسا تعبر عنها في أغنياتها، بينما ترى أن الفنانة الإماراتية، أحلام، هي أكثر فنانة تنجذب إلى شخصيتها، أما والدتها هيفاء وهبي فتتشابه معها في ملامح شخصيتها.

وكانت زينب فياض قد أكدت في لقائها مع برنامج “إي تي بالعربي” أن والدتها هي السبب وراء شعبيتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت: “الله إذا أحب عبدا حبب عباده فيه… وعباده يحبون أمي”.

هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها زينب فياض لقب “أمي” عن والدتها ، بعد مقاطعة بينهما دامت لسنوات.