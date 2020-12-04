شاهد بالفيديو الان مسلسل ”الهيبة الرد“ الحلقة ٢٦ و تفاصيل الجزء الرابع من ALHAYBA الهيبة:الرد 26

مسلسل ”الهيبة الرد“ ALHAYBA ALRAD الحلقة 26 يعد من أكثر المسلسلات المشتركة (لبنانية وسورية) بحثًا عبر محركات البحث العالمية في جوجل.

تعرض الحلقة السادسة والعشرون 26 من مسلسل الهيبة الموسم 4 الرد الجزء الرابع على منصة شاهد نت يومياً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وبعد عرضه على المنصة يعرض توالياً على العديد من القنوات والمواقع الأخرى مثل قناة ام بي سي 5 وقناة ام تي في وقناة السومرية تي في وقناة رؤيا تي في وقناة اي ار تي حكايات والعديد من القنوات الأخرى.

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ويعتبر مسلسل الهيبة الرد الموسم الرابع من افضل المسلسلات العربية وانجحها جماهيرياً على الإطلاق وذلك بسبب المتابعة الكبيرة من العديد من الدول العربية التي يتمتع بها المسلسل ومن اهم هذه الدول الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعديد من الدول الأوروبية التي تكثر فيها الجالية العربية وخاصة الجالية السورية مثل المانيا والسويد والدنمارك وتركيا وايضاً كندا وامريكا.

وشهدت الهيبة الرد الحلقة 25 الكثير من الاحداث الخطيرة جدًا بعدما تكشفت أمور كثيرة وأصبحت الأوراق تلعب على المكشوف.

بعد انتهاء الحلقة 25 بدأ الكثيرون يترقبون موعد مسلسل الهيبة الرد الحلقة 26 لمتابعة كافة الاحداث المثيرة جدًا والتي بدأت تقترب من النهاية.

الهيبة الرد الجزء الرابع هو سلسلة من مسلسلات الهيبة التي حظيت باهتمام ومتابعة عالية جدًا خلال السنوات الماضية مما دفع الكثيرون يترقبون موعد حلقات الجزء الرابع.

تفاصيل مسلسل الهيبة الرد الحلقة 25

يستعرض معكم موقع ازال نت تفاصيل الحلقة حيث بدأت الحلقة 25 من مسلسل الهيبة الرد بمشهد أم جبل التي حاولت التعرف على حقيقة شكوكها حول ابنة اخيها رانيا التي شكلت خطرًا حقيقيًا على حياتها.

تواصلت ام جبل مع أحد رجالها في الشام للتعرف أكثر على حياة ابنة اخيها رانيا والتي تستضيفها في بيتها.

تفاجأت ام جبل حينما أجابها الرجل بأن رانيا متزوجة وأن زوجها طلقها قبل 6 اشهر صدمت ام جبل من هذه المعلومات المفاجئة الخطيرة من وجهة نظرها.

وقررت ام جبل النزول إلى الشام بشكل سريع جدًا للتعرف على حقيقة زواج رانيا وسبب طلاقها من زوجها الأول.

لكن المخرج ينقلنا سريعا الى مشهد رانيا التي تجلس أمام المدخنة تحرق الوثائق التي حصلت عليها من ام جبل بحزن عميق.

يقتل هدوء رانيا رسالة من زوجها الحقيقي نمر السعيد فيما معناها أن جبل ابن عمها اصبح في خبر كان بين الحياة والموت.

شعرت رانيا بالفرحة الشديدة حاولت الاتصال بجبل لكنها فشلت ولم تتوفق لأن جبل لم يرد عليها، ثم نزلت وهي فرحة الى بوابة القصر تسأل حراس القصر عن تأخر جبل.

هذه هي المرة الأولى التي تسأل فيها رانيا احد حراس القصر عن سبب تأخر جبل مما اثار استغرابه الشديد مما فعلته رانيا وطالبها بالدخول الى القصر.

بطولة مسلسل الهيبة الرد تيم حسن جبل شيخ الجبل

ومسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 26 بطولة الفنان تيم حسن بدور جبل شيخ الجبل والقنان ديمة قنلدفت بدور رانيا عمران، والفنان عادل كرم بدور نمر، والفنانة منى واصف بدور ناهد عمران، والفنان اويس مخللاتي بدور ضخر شيخ الجبل، والفنان عبدو شاهين بدور شاهين شيخ الجبل، والفنانة ختام اللحام بدور هناء شيخ الجبل، والفنان مو لطوف بدور بلال شيخ الجبل.

ويعرض المسلسل على العديد من القنوات العربية والمنصات والمواقع المختلفة واوقات عرض مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع نقدمها لكم من موقع آزال نت كالتالي:

أخبار آزال نت azaaal.com

موعد عرض الحلقة ٢٦ من الهيبة:الرد على قناة mbc4

يبث المسلسل الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت اليمن والسعودية قبل الشاشة على (شاهد VIP) غير المجانية ثم يعرض على (mbc4) عند الساعة العاشرة مساءً وفق وقت المملكة، السابعة حسب غرينتش.

موعد عرض الهيبة الرد الجزء الرابع على قناة رؤيا

قالت القناة على تويتر : “مسلسل الهيبة الرد ابتداءً من يوم الأحد 1 نوفمبر 2020 الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الأردن”، موضحة أنه يمكن مشاهدة حلقات المواسم السابقة على موقعها.

موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على قناة السومرية

أما قناة السومرية، فقد كتبت إعلانا تشويقيا : “القصة أكبر من مشروع وأكثر من شغل، راجع يصفي حساباته القديمة. الهيبة الرد من الأحد إلى الخميس الساعة 11:00 ليلا”.

موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على تلفزيون لينا

وظفر هذا التلفزيون بحقوق عرض الموسم الرابع، وذلك في دول المغرب العربي الكبير من الخميس للأحد، حيث سيبث مرتين يوميا، العرض الأول الساعة (21H00) ثم إعادة للحلقة خلال ساعات النهار.

موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل الهيبة الجزء الرابع على قناة mtv

ونشرت المحطة اللبنانية تقريرا في إطار الترويج لمسلسل الهيبة الرد بعنوان (جبل شيخ الجبل) تحدثت فيه عن الأجزاء السابقة، لا سيما الثالث الذي اختتم على أصوات الرصاص ومصير جبل الذي تعرض إلى كمين.

وأوضحت القناة أن مسلسل الهيبة يعرض على mtv الساعة 08:40 مساءً بتوقيت العاصمة بيروت، وذلك بعد نهاية نشرة الأخبار المسائية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، داعية محبيه إلى ترقب جديد الحلقات.

يعرض مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع 4 يومياً من السبت وحتى الخميس على العديد من القنوات الفضائية واهمها شاهد في اي بي وموقع رؤيا وقناة السومرية وقناة ام تي في وقناة رؤيا تي في وقناة ام تي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنك مشاهدة المسلسل مباشرة على الإنترنت سواء على منصة شاهد او على قناة رؤيا تي في.

تعرض الحلقة السادسة والعشرون 26 من مسلسل الهيبة الرد يوم 30 نوفمبر 2020 على منصة شاهد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بعدها انتهاء الحلقة تعرض على موقع قناة رؤيا تي في وموقع قناة السومرية تي في وبعدها على جميع القنوات الاخرى مثل قناة اية ار تي حكايات وام تي في وام بي سي 5 في مواعيد عرضها الرسمية الموضحة اعلاه.