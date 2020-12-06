على غرار خالد يوسف.. سيدتين عربيتين ظهرتا في فيديوهات فاضحة

قبضت مباحث الآداب في مصر على سيدتين بتهمة نشر الفسق والفجور بسبب ظهورهما مع رجل في فيديوهات فاضحة، على غرار خالد يوسف.

وظهرت السيدتان في الفيديوهات الفاضحة التي انتشرت في الآونة الأخيرة تحت مسمى ” عنتيل المحلة ” وذلك مع شخص يدعى ” إسماعيل.أ “، وقام شخص آخر شهرته ” الدكش ” بنشر الفيديوهات بعد مغافلة العنتيل، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه والتحقيق معه.

وفرغت النيابة العامة 13 مقطع فيديو، للسيدتين وسماع أقوالهما أمام وكيل النيابة، واعترافهما بارتكاب الواقعة، في الوقت الذي حضر فيه زوجاهما للنيابة، ولم يحررا ضدهما دعاوى زنا.

وشهدت القرية، حالة من الغليان بعد ظهور الفيديوهات، وتبين أن من بين السيدات اللاتي ظهرن بالفيديوهات متزوجات ولديهن أطفال.