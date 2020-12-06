شاهد.. هيا الشعيبي تطرد سائقها وتفضحه بما كان يفعله مع الخادمات! (فيديو)

كشفت النجمة الكويتية هيا الشعيبي، عن طردها للسائق الخاص بها بعد عمل 12 عام بشكل متواصل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء لعديد من الأسباب.

وقالت الفنانة الشعيبي في مقطع نشرته من خلال حسابها في تطبيق سناب شات، إنها صبرت عليه كثيرا وكانت تردد “يا نظام أعقل” لكن دون فائدة، موضحة أنها لم تتحمل أخطائه الكثيرة ومن بينها التدخين في السيارة أمام أبنائها.

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وأضافت الشعيبي “بعدين اكتشفت أنه كثير “الثرثرة” مع الخادمات وهم اشتكوا منه”. كما وضحت أنه سائق كسول ودائما نائم قبل أزمة كورونا، الأمر الذي أغضبها منه.

وذكرت الشعيبي أن السائق لم يحرص على نظافته الشخصية لسيارته فاضطرت أن تأتي بآخر يقوم بنفس مهامه ونصبته مديرا عليه. وذكرت انه كانت تمده بالملابس والعطايا لكن لم يتحسن.

كشفت النجمة الكويتية هيا الشعيبي التي تعرف باثارة الجدل عن سبب اختفائها مواقع السوشال ميديا الفترة الماضية. موضحة أنها أتخذت قرارا بالابتعاد عن كل المشاكل وتشتري راحة بالها، كما وقررت ايضا اعطاء الأولوية في الوقت الحالي لأبنائها وبيتها. وجاء ذلك بعد الورطة الكبيرة التي تعرضت لها الفنانة والتي على اثرها تم احتجازها في النيابة نتيجة نشر مقطع مخالف للآداب العامة من خلال حسابها على “سناب شات”.