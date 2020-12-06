مودل سعودية تحب عبد الرحمن المطيري وتطلب منه عدم الزواج من بدور البراهيم

نشرت مشهورة سناب شات السعودية التي تعرف باسم “آش” مقطع فيديو اعترفت من خلاله بحبها لمواطنها عبد الرحمن المطيري. ووجهت له نداءا بعدم الزواج من الناشطة بدور البراهيم.

وقالت آش في مقطع الفيديو: “صراحه الي ابي اقوله أنا أحب عبد الرحمن المطيري، عبد الرحمن انا احبك لا تتزوج الشحرورة بدور ابي اتزوجك ”

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وهاجمت “آش” مواطنتها بدور البراهيم قائلة: “تعالي انت يا ام راس ما شبعتي ملايين من فرقة راسك ما شبعتي زواجات تبين تصيرين صباح النسخة الخليجية، خليتي كل الرجال ورحتي لعبد الرحمن المطيري، تكفى يا عبد الرحمن لا تتزوج بدور”.

بينما أثار مقطع الفيديو سخرية الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرف هذه المودل بجرأتها الكبيرة وعدم الاحتشام. اما بالنسبة للمطيري يعرف عنه بالتزامها الديني ومساعدة الناس.

ودشن النشطاء وسما بعنوان “هوشة ash وبدور البراهيم” ليتصدر بذلك قائمة الترند في تويتر. وجاء في التعليقات: “هي سخيفه وهذي خالصين منها بس ضحكتني يوم تقول ما شبعتي ملايين من راسك”.

بينما علقت إحدى المتابعات: “وشذا ؟ من جد استخفن البنات ؟ بعدين ع اساس فسرت كلام بدور انه رغبة منها للزواج من المطيري ؟ أنا والله بدور عاديه عندي ولاني من فاتزاتها بس ليش يتفسر انه رغبة في الزواج ؟’ ثم واذا صارت شحرورة الخليج شفيها دامه بالحلال شتبين والله انا ودي بعد أصير مثل الشحرورة”.

كما وقالت أخرى: “هذا وين والوسامة وين استغفر الله واضح انها شافت الناس يمدحونه قامت تعوي و ما تدري وش السالفة اصلا”.