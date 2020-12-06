كيف يمكنك مراقبة وتتبع الواتساب لشخصٍ ما؟

إن التكنولوجيا سلاحٌ ذو حدين، حيث بالرغم من الانتشار الواسع للتكنولوجيا والفوائد الجمّة التي أحدثتها برامج التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية المجانية مثل الواتساب وسناب شات وتليجرام وفيسبوك وتويتر وغيرها من تطبيقات المراسلة السريعة. من تسهيل عملية التواصل بين الأشخاص ببعضهم البعض. وتقريب المسافات حيث يمكنك التواصل مع أي شخص في العالم خلال ثوانٍ! إلا أن لها جوانب سلبية إذا ما تم استخدامها بطريقة غير سليمة.

مثل التواصل مع المحتالين ومروجي الشائعات ونقالي الأخبار المضللة أو ارسال محتوى غير لائق. لذلك يقع على عاتق الآباء مراقبة أنشطة أطفالهم المختلفة وتتبع الواتس وتطبيقات المراسلة الفورية والرسائل النصية التي تتم خلالها. كما تساعد برنامج رقابة الهاتف عن بعد بشكل مفيد وفعال في ذلك من خلال التحكم في أنشطة الهاتف .وتقييد المكالمات وجهات الاتصال ومنع حدوث أي ضرر واتخاذ القرار في الوقت الصحيح والفعلي.

==========================================================

جديد دوت الخليج بر س قد يهمك ايضاً:

فلكية عالمية شهيرة تتنبأ بما سيفعله الملك سلمان وولي عهده، بعد ظهور بطل وقائد يمني عظيم لا ينتمي للحوثيين

رجل يمارس الجنس مع 6 حسناوات في غاية الجمال دفعة واحدة..فحدثت مفاجئة صاعقة اذهلت الجميع ( 2 صور مدهشة لن تصدق عيناك )

عاجل:الاعلان رسميا عن تحالف قطري - تركي ينهي دور السعودية والامارات في حرب اليمن..والشرعية تلتزم الصمت وترفض التعليق



عاجل: السعودية تقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي بضربة قاضيبة وتنهي مشوار الامارات في اليمن..وعيدروس الزبيدي يرفع الراية البيضاء ويستنجد بالملك سلمان

مغتربة حسناء تتعرض للاغتصاب الجماعي في دولة خليجية ثرية..والشرطة تكتشف مفاجئة صعقت الجميع وصدمت ابناء هذه الدولة العربية



شاهد بالفيديو.. الان ’’الهيبة الرد’’ الحلقة 22الحادية والعشرون الجزء الرابع و احداث الحلقة 22 من مسلسل الهيبة الرد

فاكهة يمنية شهيرة اذا خلطتها مع الحليب وتناولتها على الريق او قبل العشاء فستنهي ضعفك الجنسي وتجعلك مقثل الفحل وتشبع رغبة زوجتك بشكل ممتع



مصر.. سيدة تستعين بالألعاب الجنسية في قتل زوجها

السلطات تضبط إمام مسجد يمارس الرذيلة مع سيدة متزوجة

شاهد صورة صادمة تمنع زواج خمسيني من فتاة قاصر

شاهد: بعد واقعة حائل..مشاعل الجلعود تتعرض للاعتداء في الرياض.. (فيديو صادم)

بعد الحُكم الذي سيقلب حياتها .. هذا ما كشفته الفنانة نانسي عجرم عن قتل زوجها الشاب السوري

طبيب إماراتي لم يقاوم شهوته خلال عملية تجميل لفتاة وما حصل كارثي.. (تفاصيل صادمه)

الفنانة ياسمين صبري تثير الجدل بسبب تغير ملامحها .. عمليات تجميل أو تشويه ؟ .. شاهد كيف أصبح شكلها الجديد..! صور

حكاية غضب فنانة شهيرة من مشهد ساخن مع عادل إمام.. "حسيت إني فرن"

جريمة تهزّ المغرب: حارس مدرسة أفرغ شهوته الجنسية في "5" تلاميذ وفجّر غضباً واسعاً بفعلته!

’’قناة MBC‘‘ تفضح ‘‘فنانة مصرية شهيرة’’ وتنشر لها ’’مقطع فاضح’’ اثناء مشاركتها في ‘‘برنامج رامز جلال‘‘ .. ارتمت بين احضانه بطريقة فاضحة وحدث مالا يمكن بالحسبان ... ’’فيديو‘‘

عريس مصري أراد الإستحمام مع عروسته في الصباحية ولكن حصل ما لم يتوقعه!!.. شاهد

هل تتذكرون الفنانة شريفة زوجة العقيد ابو شهاب بطلة مسلسل ’’باب الحارة‘‘..شاهدوا كيف تغير شكلها وكيف زاد جمالها بعد كل هذه السنوات .. "صور"

شاهد الان: إعلان مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 49 مفاجأة سارة للعشاق.. فيديو

شاهد بالفيديو.. الان إعلان الحلقة 36 من مسلسل المؤسس عثمان

سنتطرق في هذه المقالة إلى أهم برنامج مراقبة الهاتف عن بعد التي تساعد على whatsapp-spy.html” target=”_blank”. تتبع الواتس وتطبيقات التواصل الاجتماعي وغيرها من المزايا الرائعة!

تطبيق mSpy – أفضل برنامج مراقبة هاتف عن بعد وتتبع الواتس!

يعد تطبيق mSpy من أفضل التطبيقات في مجال الرقابة الأبوية والتي لاقت اقبالًا كبيرًا من المستخدمين من مختلف دول العالم. حيث ساهمت مزايا التطبيق في حماية أكثر من مليون أسرة حول العالم. حيث يمكن من خلاله تتبع تطبيقات المراسلة الفورية والتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك تصفح سجل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية الواردة والصادرة والمحذوفة .وتتبع الواتس وتتبع المواقع الإلكترونية والألعاب وحظرها وتقييدها. ما يميز التطبيق هو توفر خاصية التتبع من خلال تحديد الموقع الحالي عبر نظام تحديد المواقع العالمي ((GPS.

●مراقبة جميع تطبيقات المراسلة الفورية الشهيرة منها تتبع الواتس والتليجرام وسنابشات.

●سريع وسهل التثبيت يمكن تثبيت التطبيق في أقل من 10 دقائق!

●متوافق مع جميع أجهزة الأندرويد والآيفون والأجهزة اللوحية ويمكن الوصول له من أي متصفح.

●في حال واجهت أي مشكلة فنية أو احتجت إلى أي مساعدة، بإمكانك التواصل مع الدعم الفني. حيث يتميز بدعم متعددة اللغات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. ويتنوع الدعم بين الدعم عبر الدردشة المباشرة والدعم عبر الخط الهاتفي ،ودعم mAssistance