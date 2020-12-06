شاهد عدسات المصورين تلتقط صورة فاضحة لـ اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يداعب المنطقة الحساسة لصديقته جورجينا

تدوالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم البرتغالي وهداف يوفنتوس كريستيانو رونالدو وهو يحتضن صديقته جورجينا ويضع يده على مؤخرتها البارزة بطريقةً مثيرة.

الصورة التي وصفها البعض بالفاضحة، شهدت انتشار واسع، وظهر خلالها اللاعب كريستيانو رونالدو وهو يحتضن صديقته جورجينا وهي ترتدي فستان طويل لاصق على جسدها، وهو ما جعل مؤخرتها تبدو بارزة بشكل كبير.

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وبرر البعض للاعب كريستيانو رونالدو بأن وضعه ليدة فوق مؤخرة صديقته جورجينا لم يكن متعمد.

وكان كريستيانو رونالدو قد قام الاربعاء الماضي بمشاركة فيديو على حسابه في "إنستغرام"، من حساب صديقته جورجينا رودريغيز على ذات التطبيق .

وظهر رونالدو في مقطع الفيديو وهو يجري على جهاز المشي، ويقفز منه على طريقة احتفاله بتسجيل الأهداف، وعلق على الفيديو: "إلى الأمام يا شباب .. معا جميعا حتى النهاية"، وذلك في رسالة لزملائه قبل مباراة برشلونة.



بينما اكتفت جوريجنا بالتعليق على الفيديو في صفحتها بقولها ، بأنها تحبه!