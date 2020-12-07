مقتل الفنان رامز جلال بثلاث طلقات نارية قبل قليل في منزل زوج الفنانة ياسمين صبري ..(تفاصيل طارئة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة تزعم مقتل الممثل رامز جلال على يد زوج الفنانة ياسمين صبري رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة .

وزعمت تلك الاشاعة ان رجل الأعمال ابو هشيمة كان مستاء جدا من طريقة تعامل رامز جلال مع زوجته في برنامج "رامز مجنون رسمي" ، خصوصا بعد حديث رامز جلال عن رجولة ابو هشيمة .

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واضافت ان أحمد ابو هشيمة بعث دعوة للممثل رامز جلال لحضور وجبة العشاء في منزله ، وعند حضورة الى المنزل باشرة بثلاث طلقات من مسدسه امام دورة المياة.

مصادر مصرية سخرت من هذة الاشاعة التي لا تمت للواقع بصله حسب قولها واعتبرت انها مجرد فبركة اعلامية الهدف منها لفت انتباه الرأي العام والحصول على تفاعل المتابعين ، والبحث عن الشهرة على حساب الفنانيين والمشاهير .

وكان رامز قد استضاف الفنانة ياسمين صبري في برنامجة (رامز مجنون رسمي) والذي يبث خلال شهر رمضان على قناة MBC ، وحصلت الحلقة على أعلى نسبة مشاهدات .

وتناقلت وسائل اعلام عربية اخبارا تتحدث عن حصول الفنانة ياسمين صبري على اثنين مليون دولار مقابل موافقتها على بث الحلقة .