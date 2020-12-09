أهم الاخبار

xn**nفضحية رانيا يوسف وخالد يوسف ..شاهدة الان فضيحة خالد يوسف ورانيا يوسف - الاكثر مشاهدة اليوم

0 نشر
0 تبليغ

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن برومو برنامجها الجديد الذي يحمل اسم “المزيد عن رانيا”، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت الفنانة المصرية:” انتظروا رانيا يوسف بشكل مختلف تكشف، تفاصيل حياتها في برنامج المزيد عن رانيا”.

وأوضحت: “يذاع البرنامج كل يوم خميس في الساعة الثامنة”

يشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف تعرضت خلال الأيام الماضية، لحملة اعلامية مكثفة، على إثر انتشار فيديو مزعوم لها برفقة المخرج المصري خالد يوسف، الأمر الذي دفعها للخروج على الاعلام وتهديد كل من ساهم في نشر أخبار كاذبة عنها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا