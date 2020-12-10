غادة عبدالرازق تتجنب الحديث عن خالد يوسف في “عايشة شو”-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

صرحت الإعلامية عائشة عثمان، في الحلقة الثالثة من برنامجها عايشه شو،: “تجنبت غادة عبد الرازق الحديث عن المخرج خالد يوسف، كنت استدرجها حواريًا بصعوبة”.

وأضافت أن غادة أبدت سعادتها بمسلسلها الرمضاني “حدوتة مرة”، وحرصت على عدم الخوض في المشاكل عند سؤالها عن أشخاص معينة.

يعرض برنامج “عايشه شو” على قنوات القاهرة والناس، النهار، الحوار التونسي يوميا في رمضان الساعة 09:00 مساء بتوقيت القاهرة.