بمقطع صوتى.. أول تعليق لـ«خالد يوسف» على الفيديو الجنسي مع منى فاروق وشيما الحاج

نشر البرلماني والمخرج خالد يوسف مقطعًا صوتيًا له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقاً على مقطع الفيديو الجنسي الذي جمع بينه وبين شيما الحاج ومني فاروق وتم تداوله على السوشيال ميديا.

وقال خالد يوسف في المقطع الصوتي، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مسربى هذه الفيديوهات، بعد ضبطه شخصيات محددة قامت بنشر هذه الفيديوهات الذي تم تداولها مرة أخرى، والتي ظهر فيها بصحبة شيما الحاج ومني فاروق كان منذ أكثر من ثلاث أعوام ونصف.

وتابع خالد يوسف قائلاً إنه توجه لمباحث الإنترنت والتقرير الفني أثبت أن الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم هم من نشروا هذه الفيديوهات.

وأضاف:" تحركت النيابة العامة ومباحث الآداب الآن وهذا ليس صدفة ولكن جاء ذلك بعد إعلان رفضى للتعديلات الدستورية"، مشيراً إلى أنه يتعرض لحملة ممنهجة منذ شهر يناير الماضي للنيل منه معنوياً وتشويه شديد الانحطاط؛ بسبب الخلافات السياسية، ولم يكن معروفا عن أي نظام مصري يقوم بتصفية معارضيه تصفية معنوية بهذا الشكل المنحط، على حد وصفه.