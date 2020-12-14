عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 47..عروس بيروت 2 الحلقة 47..مسلسل عروس بيروت الحلقة 47 الموسم الثاني

21 views مشاهدةآخر تحديث : الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 11:14 صباحًا

عروس بيروت 2 الحلقة 47 ..عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 47..عروس بيروت الجزء الثاني ..عروس بيروت 2 الحلقة 47..مسلسل عروس بيروت الحلقة 47 الموسم الثاني..مسلسل عروس بيروت الحلقة 47 ..عروس بيروت ..عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 47

ولا زلنا بفضل الله نستمر معكم بالأحداث الجديدة من المسلسل اللبناني الرومانسي “عروس بيروت الموسم الثاني“، ومع التطورات الأخيرة التي تجري بالقصر، وما الذي ستفعله ليلى مع ربى وبسمة؟، والخطة التي يحيكها فارس من أجل إبعاد آدم عن طريقهم. وموقف ثريا من أمير والكثير من التفاصيل في أحداث الحلقة 47 مسلسل عروس بيروت الموسم الثاني، وسنقوم برفع الحلقة كاملة على الموقع مباشرة بعد عرضها على شاهد

مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقه 47

حيث نخبركم بأبرز أحداث مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 47 من خلال النقاط التالي:

سامية تحاول أن تلطف الأجواء بين نايا وليلى، وتخبرها أن نايا وقفت الى جانبها بعلاقتها معا عادل، لهذا فإن خليل سوف ينفصل عنها، وتطالبها أن تقف الى جانب كنتها.

ليلى تخبر ساميه أن تصرفات نايا الأخيرة في خطبة هادي قد سببت لهم فضيحة; وكان يجب عليها أن تتصرف بطريقة أفضل، وحينها سيقف الجميع الى جانبها.

نايا تطلب الإذن من ليلى أن تقيم حفلة لعيد ميلاد خليل، وتقوم نايا بإعطاء الأوامر للعاملين بالمطبخ وتتكبر على بسمة.

ربى تقنع بسمة أن تذهب الى قريبتها وتخرج من القصر; ولكن بسمة ترفض وتخبرها أنها ستخرج في الوقت الذي تراه هي مناسب لها.

وتحاول بسمة أن تقنع والدته بعلاقتها بجاد، حيث أن العائلة في السابق لم يتقبلوا ثريا والآن إعترفوا بها.

تتصل نايا على ثريا وتعزمها هي وفارس على الحفلة وتطلب منها أن تخبر فارس أن لا يعطي أي تلميح لخليل لأن هذه مفاجأة له.

عروس بيروت 2 الحلقة 47

طلال وداليا يتفقان على موعد العرس وأنه سيكون خلال أسبوع.

ليلى تحاول الإعتذار لربى لكلامها الأخير والذي سبب لها جرح عميق، وأنها لم تكن تقصده.

ربى تستمر في أخذ موقفها من ليلى وتخبرها أنها علمت الآن مكانتها في هذا المنزل; وأنها تعلم كيف ربت إبنتها بسمة والكلام الذي إتهمته ليلى لبسمة كان كبيراً.

تحاول ليلى الإعتذار ولكن ربى توقفها وتقول لها من الجيد أنها علمت حدودها في هذا المنزل; وليلى تتعصب عليها وتخبرها أنها تعلم ما هي مكانتها في قلبها وأنها صديقتها.

نايا تلاعب نور وترى أمير وتطلب منه أن يلاعب إخته; ولكن أمير يرد عليها أنه لا يوجد له إخوة وأن أمه قد ماتت، وفارس وثريا يسمعان كلامه ويتفاجآن.

الشاب الذي وظفته نايا ليراقب خليل يرسل لها صور خليل مع منال وتنصدم نايا.

فارس مع أمير ويلعبان بالغرفة; ويحاول فارس بطريقته أن يوصل فكرته الى أمير أن على الحياة أن تستمر وأن يعتمدا على بعضهما من أجل أن يتجاوزا الأزمة. ويكون أمير متفهماً ويفهم رسالة والده ويخبره أن سيحاول معه.

بسمة تذهب الى ثريا بغرفتها، وتخبرها كيف أن جاد حاول معها كثيراً ودخل الى قلبها وهي الآن لا تستطيع أن تخرجه من حياتها، ولهذا قررت أن تسافر الى قريبتها لتكمل دراستها، وتبتعد عن المشاكل.

ليلى مع عادل ويتفقان على قضاء ليلتين بالفندق وأن عليها أن تجد حجة مناسبة أمام أبنائها من أجل أن تأتي.

Bride of Beirut 47

كانت هذه أبرز الأحداث في الحلقة 47 مسلسل عروس بيروت الموسم الثاني. وانتظرونا في أحداث الحلقة 48 من مسلسل عروس بيروت على نفس الموقع; تم رفع الحلقة كاملة بالفيديو التالي:

مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 48 كاملة بالفيديو نايا تخرج من القصر وجاد يتزوج بسمة؟! مقترحات من

الحلقة بعد عرضها على شاهد.ـ فلا تنسوا وضع المقال على المفضلة لسهولة الرجوع إليه، دمتم بود.

المصدر : https://medadpress.com/?p=2411