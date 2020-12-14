عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 48..عروس بيروت الجزء الثاني .عروس بيروت الحلقة 48

18 views مشاهدةآخر تحديث : الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 11:26 صباحًا

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عروس بيروت حلقة 48، تزداد عمليات البحث عبر المحرك العالمي “جوجل”، عن أحداث وتسريبات مسلسل عروس بيروت الحلقة 48 كاملة، حيث يترقب الآف من متابعي مسلسل عروس بيروت إذاعة الحلقة الجديدة، حيث يعرض مسلسل عروس بيروت أسبوعيا من الأحد إلي الخميس عبر قناة mbc مصر، وقناة mbc4، وأيضاً عبر موقع شاهد.نت، ومن خلال موقعكم كاترولنيا الاخباري ننشر لكم التفاصيل الكاملة لأحداث مسلسل عروس بيروت الحلقة 48 عبر قناة mbc مصر.

مسلسل عروس بيروت الحلقة 48

لقد نال مسلسل عروس بيروت إعجاب الجميع في مصر والسعودية ولبنان والوطن العربي، منذ عرض الموسم الأول، لذا علي الفور تم بث الموسم الثاني، لاستكمال الأحداث، ودورت مجري أحداث الموسم الأول حول قصة الحب بين فارس وثريا، لكن والدته ليلي تقف حاجزاً في وجه هذا الحب، وذلك بسبب الفروق الاجتماعية بينهم،ففارس من عائلة ثرية، أما حبيبته فهي فقيرة وتعمل مغنية في ملهي ليالي، فيعد مسلسل عروس بيروت من المسلسلات الرومانسية الدرامية.

تسريب الحلقة 48 من عروس بيروت

تشهد حلقة اليوم العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة التي منها، يقرر فارس التخلص من آدم، محاولة بسمة الانتحار، حيث علمت ليلي بحب جاد للخادمة بسمة، أشعل ذلك النار داخل ليلي، لتذكرها بنفس قصة فارس وثريا، والفروق الطبقية بينهم، لذا قررت بسمة الانتحار عقب يأسها من قصة حبها، ويذاع المسلسل عبر قناة mbc4 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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المصدر : https://medadpress.com/?p=2414