بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020

29 views مشاهدةآخر تحديث : الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 8:28 مساءً
يبحث العديد من الطلاب الآن في ليبيا عن رابط نتيجة الثانوية في ليبيا 2020، كانت الأنباء الواردة من وزارة التربية والتعليم، قد أكدت أنه سيتم رسمياً الاعلان عن نتيجة طلاب الثانوية اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، ويمكن للطلاب معرفة درجاتهم تفصيلياً، كانت عمليات التصحيح بالنسبة لأوراق إجابات الثانوي قد انتهت، كما انتهي أيضا المراجعة ورصد درجات الطلاب، وسيقوم الدكتور محمد عمار زايد وزير التربية والتعليم الليبي باعتماد نتائج الثانوية العامة اليوم
نتيجة الثانوية في ليبيا
أكدت المؤشرات الأولية في نتيجة الثانوية العامة، ارتفاع نسب النجاح بين الطلبة والطالبات، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم التي تتبع حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن الاستعلام عن نتائج الثانوية الليبية، سيتم الكترونياً، وأن يجب علي جميع الطلاب الالتزام بإجراءات الوقاية الاحترازية، وسوف يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة فور اعتماد الوزير للنتيجة.
خطوات الحصول علي نتائج الثانوية الليبية 2020
- يقوم الطالب أولاً بتسجيل دخول عبر هذا الرابط من هنا moe.gov.ly.
- ثم يقوم بالضغط علي خانة نتائج الصف الثالث الثانوي.
- سيطلب منه ادخال رقم القيد الخاص به.
- ويضغط بعد ذلك علي إظهار النتيجة
حيث تم الاعلان رسمياً عن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا، ويستطيع الآن جميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها عبر موقع وزارة التربية الليبية، وذلك لمنع التجمعات والاذدحام في المدارس من الطلاب وأولياء الأمور، منعاً لانتشار فيروس كورونا.
المصدر : https://medadpress.com/?p=2556
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