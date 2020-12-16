شاهد : حقيقة الفيديو الاباحي لـ "رانيا يوسف" و "خالد يوسف" المسرب

لا يزال المخرج المصري خالد يوسف يتصدر عناوين الصحافة المصرية خصوصا بعد تسريب فيديو اباحي له مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج ، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الخميس بفيديو اباحي جديد يجميع المخرج خالد يوسف و الفنانة المصرية رانيا يوسف في اوضاع جنسية اباحية ساخنة للغاية.

حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو ، ومطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج .

بدورها أصدرت النجمة رانيا يوسف، بيانًا صحفيًا، أكدت فيه مقاضاتها لأى موقع أو جريدة وكذا صفحات مواقع التواصل الاجتماعى يسيء لها، ويأتى ذلك البيان على خلفية تردد اسم الفنانة رانيا يوسف، على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وقال البيان، "يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أى موقع أو جريده او صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تسئ لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر اي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات"، وأضاف البيان "لن يتم الاستهانة مع أي شخص او جهة يساعد بنشر آى مواد مسيئة وكاذبه، وسوف يتم محاسبته قانونيا".

هذا ويعتذر لكم موقعنا "دوت الخليج" عن نشر هذا الفيديو الاباحي للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف لما يتضمنه الفيديو من مشاهد مخلة باآداب .