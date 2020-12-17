مسلسل قيامة عثمان الحلقة 38 مترجمه للعربية موقع النور

30 views مشاهدةآخر تحديث : الخميس 17 ديسمبر 2020 - 9:22 صباحًا

ننشر لكم قراؤنا موقعنا الاخباري المتميز *دوت الخليج الاقتصادية

مسلسل قيامة عثمان .مسلسل عثمان الحلقة 38.مسلسل قيامة عثمان الحلقة 38.قيامة عثمان الحلقة 38.عثمان الحلقة 38

يعرض مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 8 مساء بتوقيت مصر و 9 مساء بتوقيت السعودية لمدة ساعتين باللغة التركية، كما يعاد يوم الخميس في نفس التوقيت

قيامة عثمان 38

مسلسل قيامة عثمان 38، زادت أحداث المؤسس عثمان بالتشويق أكثر عندما ظهر الصراع بين دوندار وصافجي على سيادة قبيلة الكايي والغازي عثمان بعد تردي الحالة الصحية للغازي أرطغرل وظهرت إعلان الحلقة 38 لمسلسل المؤسس عثمان بأحداث قوية حيث يقوم ياولاك أرسلان بإحاكة المكائد لعثمان ومحاولة اغتياله إلا أن عثمان يستطيع النجاة من هذه المؤامرة لكن يتم أسر عثمان وتقديمه إلى غيخاتو ، كما أظهر الإعلان بداية صراع السيادة في قبيلة الكايي عندما خرج الغازي عبد الرحمن ألب يبلغ أسياد القبيلة رسالة من الغازي أرطغرل من فراش المرض إلا أن السيدة سالجان والسيدة بالا تحاولان إيقاف محاولاتهم لعدم تواجد عثمان .

قيامة عثمان 38 على قناة أي تي في التركية

بإمكانكم أعزائنا ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على تردد قناة زي تي في التركية التي تعرض مسلسل قيامة عثمان 38 غير مترجم ويتم عرضع مترجم للغة العربية عبر موقع قصة عشق الإلكتروني .

التردد : 10796

الاستقطاب: عمودي .

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أحداث الحلقة 38 من المؤسس عثمان

كشف الإعلان التشويقي عن صراع كل من صافجي ودوندار على عرش القبيلة خاصة، لذلك يرغبون في التخلص من عثمان وأبعاده، للسيطرة على الحكم والجنود الذين يحبون قائدهم عثمان، ولكن أسر عثمان في يد رجال قائد المغول، كان في صالحهم وابعد عثمان عن الجنود والقبيلة.

ومن الممكن أن يتم مساعد فلاتيوس بالهرب عن طريق طارغون أو ليناحيث أن لينا على علاقة سابقة بفلاتيوس رغم انها ليست موالية للصليبين

وتترقب خلال حلقة اليوم ما سوف يتم مع السلطان الغازي عثمان، وهل سينتقم القائد المغولي من عثمان أم سيتم تحريره، هذا ما سوف نتابعه في الحلقه 38 من قيامة المؤسس عثمان.

المصدر : https://medadpress.com/?p=2592