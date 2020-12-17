طقس فلسطين: منخفض جوي و أمطار متفرقة

7 views مشاهدةآخر تحديث : الخميس 17 ديسمبر 2020 - 9:34 صباحًا

تتأثر البلاد منذ ساعات الليل الماضية بمنخفض جوي حيث هطلت الأمطار في معظم المناطق الشمالية من البلاد وإمتدت الى مناطق الوسط في بعض الفترات.

ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى ان تتوسع دائرة هطول الامطار لتشمل معظم المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من جنوب البلاد بمشيئة الله تعالى.

ومن المتوقع ان يستمر تأثر البلاد بهذا المنخفض الجوي حتى ساعات المساء من يوم غد الخميس. حيث ستشتد الأمطار حيناً وتضعف حيناً آخر.

الخميس 2020/12/17: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يستمر الجو غائم الى غائم جزئي وبارداً وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة : يكون الجو بارداً في معظم المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/12/18: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح الباكر وتميل الأجواء الى الاستقرار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

المصدر : https://medadpress.com/?p=2616