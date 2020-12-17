مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 23 ::اطرق بابي الحلقة 23 مترجمه للعربيه

50 views مشاهدةآخر تحديث : الخميس 17 ديسمبر 2020 - 10:00 صباحًا

يواصل عشاق الدراما التركية البحث عن مسلسل انت اطرق بابي الحلقة الـ 23 مترجمة أو مدبلجة بعد عرضها على القناة الحصرية للمسلسل فوكس تي في باللغة التركية ، إذ أنها تعرض مساء يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة 9 بتوقيت السعودية و8 بتوقيت القاهرة، لذلك ننشر لحضراتكم تردد قناة فوكس FOX التركية 2021 الناقلة لمسلسل أنت أطرق بابي بعد تحديثه كما ننشر أهم ما جاء في الحلقة وتوقعات الحلقة المقبلة.

تردد قناة مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 22

قامت قناة فوكس تي في التركية بعض الدعايا الترويجية لأحداث مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 22 وذلك لكي تجعل التشويق يتخلل فضولنا وأن ننتظرها بفارغ الصبر، فسنرى الحلقة القادمة أزمة جديدة تحل على حياة إيدا وسيركان،حيث قامت سيلين بعمل فخ لسيركان حتى تقوم للقضاء على علاقة إيدا بسيركان، فقامت بإعطاء شغل في الشركة لفتاة جديدة ووضعتها في منصب كبير والهدف من ذلك جعلها تتقرب منه، لتستطيع فعل ما تريد وقد أطاعت الفتاة سيلين.

تردد قناة فوكس تي في التركية على قمر تركسات

القمر الصناعي: تركسات.

التردد: 12336.

معدل الترميز: 27500.

تعرض اليوم حلقة مسلسل انت اطرق بابي 22 على قناة فوكس تي في التركية، وتزداد عمليات البحث اليوم حول متابعة هذة الحلقة، لذلك نقدم لكم راموز القناة الناقلة للمسلسل كما نسرد لكم كافة تفاصيل الحلقة فور نزولها مباشرة.

مسلسل انت اطرق بابي

وشهدت الحلقة الجديدة أحداثا مثيرة أبرزها إعادة العلاقة بين ايدا وسركان، وأيضًا ظهور شخصية جديدة في المسلسل ستقوم بدور رئيسة العلاقات العامة في الشركة.

وحمل العمل قصة فريدة استطاعت جذب ملايين المشاهدين في تركيا والعالم العربي، ويتم بثه حصريا على القناة التركية فوكس تي في ثم يعاد مترجما على عدة مواقع منها قصة عشق

وتدور أحداث مسلسل انت اطرق بابي حول فتاة شابة تسعى للنجاح في حياتها الدراسية ولكنها تخسر دراستها الجامعية في السنة الأخيرة.

ويأتي هذا بسبب توقف المنحة الدراسية التي تقدمها شركات يمتلكها بسبب رجل أعمال غني.

ثم بالصدفة تلتقي بهذا الرجل ويعقد معها صفقة تمثل فيها دور خطيبته، وتقع في غرامه أثناء تأديتها دور خطيبته.

والمسلسل من بطولة هاندا أرتشيل، تجسد دور إيدا، وكرم بورسين، يجسد دور سيركان، وإسماعيل شاشماز، يجسد دور كان، وبدأ عرضه في 8 يوليو عام 2020 على قناة فوكس تي في.

موعد عرض الحلقة الـ23

ومن المتوقع أن يتم عرض الحلقة المقبلة من المسلسل الرومانسي الاجتماعي الشهير يوم السبت المقبل.

ويعد هذا الموعد الجديد الذي تم تغييره بعد أن كان يتم عرضه كل يوم أربعاء أسبوعيا.

المصدر : https://medadpress.com/?p=2619