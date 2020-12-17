رابط نتيجة الثانوية العامه ليبيا 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

17 views مشاهدةآخر تحديث : الخميس 17 ديسمبر 2020 - 10:34 صباحًا

يترقب الالاف من الطلاب الليبيين ظهور ننتيجة الثانوية العامه ليبيا ، واعلن السيد/ السيد احمد مدير مركز الامتحانات الوطني في دوله ليبيا موافقه الوزير المكلف / محمد عمارى زايد على نتيجه الشهاده الثانويه في دولة ليبيا ، وهي معلنه حيث تم تحميل النتيجة عبر الموقع التابع لوزاره التربيه والتعليم الليبيه ، وهذا خلال الساعات القليله القادمه وهذا لكي يطمئن الطلاب بان النتيجه وهذا وفقا لحكومه الوفاق الوطني التي قد نظرت في ظروف استثنائيه التي تتعلق بالوضع العام في البلاد وايضا انتشار فيروس كورونا المستجد .

نتيجة الثانوية العامه ليبيا 2020

قام طلاب الشهاده الثانويه بعد الامتحانات قامت وزاره التربيه والتعليم الليبيه ببدا على الفور في مراجعه اوراق الامتحانات والانتهاء من على جميع عمليات التصحيح والتدقيق فى مراجعه لكي تبقى النتيجه على استعداد لظهور وهذا يتوقف على قرار وزير التربيه والتعليم الليبى حيث يمكن للطلاب معرفه النتيجه وهذا من خلال كتابه بياناتهم و رقم الجلوس التابع للطالب .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الليبية

يجب على الطلاب اتباع بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن نتيجه الثانويه الليبيه للعام2020 :

اولا : يتم الدخول على الرابط منظومه الامتحانات الليبيه الموجود على موقع الخاص بوزاره التربيه والتعليم الليبية للدخول (اضغط هنا).

ثانيا : يقوم الطالب بكتابه البيانات الخاصه به مثل اسمه ورقم الجلوس الخاص به .

ثالثا : يقوم بادخال رقم القيد الذي سجل باسمه في الامتحان .

رابعا: يقوم الطالب بالضغط على زر ظهور الدرجات وتظهر له النتيجه وهذا بعد اعلان ظهورها من قبل وزير التربيه والتعليم الليبي

المصدر : https://medadpress.com/?p=2624