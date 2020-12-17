رابط استخراج نتائج القبول المركزي 2020 – 2021:: نتائج القبول المركزي 2020 – 2021

62 views مشاهدةآخر تحديث : الخميس 17 ديسمبر 2020 - 12:58 مساءً

نتائج القبول المركزي 2020-2021 بالرقم الامتحاني، تستعد وزارة التعليم العالي العراقية الإعلان عن نتائج قبول الكليات في المحافظات العراقية بغداد ،الرصافة ،الكرخ ،البصرة ،ذي قار ،ديالى ،كربلاء ،كركوك ،ميسان ،المثنى ،النجف ،نينوى ،القادسية،الأنبار ،بابل ،صلاح الدين ،السليمانية ، واسط ، اربيل ، دهوك عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والمواقع التعليمية التابعة للوزارة مثل موقع نتائجنا والمخصص للإعلان عن نتائج الامتحانات ، نستعرض معكم أعزئنا رابط موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2020-2021 بالرقم الامتحاني .

موعد إعلان نتائج قبول الكليات في العراق 2020-2021

لم تحدد وزارة التعليم العالي العراقية موعد محدد للإعلان عن نتائج القبول المركزي 2020-2021 في الجامعات العراقية في مختلف المحافظات وكانت قد بدأت الوزارة استقبال طلبات التقديم لفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي وذوي الشهداء في وقت سابق من الشهر الماضي عبر استمارة إلكترونية على البوابة الإلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج قبول الكليات في العراق خلال الساعات القادمة .

رابط نتائج القبول المركزي 2020-2021 بالرقم الامتحاني

يترقب طلاب السادس الإعدادي الإحيائي والتطبيقي والأدبي الإعلان عن نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية خلال الساعات المقبلة على موقع نتائجنا من خلال الرابط التالي ، بعد الانتهاء من تدقيق وفحص الطلبات المقدمة وفق الشروط التي الإعلان عنها .

يترقب الطلاب والطالبات إعلان وزارة التعليم العراقية نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2020-2021 في جميع المحافظات العراقية

المصدر : https://medadpress.com/?p=2653