البوابة الالكترونية للقبول المركزي:نتائج قبول المركزي:نتائج قبول المركزي 2020

76 views مشاهدةآخر تحديث : الخميس 17 ديسمبر 2020 - 1:11 مساءً
أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج قناة القبول المركزي الخاصة بالفروع (الاحيائي، التطبيقي، الادبي) والطلبة الوافدين للسنة الدراسية 2020-2021 للصف السادس الاعدادي .
وأعلنت وزارة التربية عن حصول الموافقة على زيادة عدد قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية الصباحية في القبول المركزي ضمن الجامعات الحكومية.
وأكد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي ان ، عدد قبول الطلبة ارتفع الى نسبة 15% للفروع (الصناعي والتجاري والحاسبات) بدل من 10% ، فضلاً عن نسبة 25% للفروع (الزراعي والفنون التطبيقية) بدل من 10% وابتداءً من العام الدراسي 2019 – 2020
هذا وثمنت الوزارة الجهود المتميزة التي بذلها القائمون على المديرية العامة للتعليم المهني من خلال التواصل المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا وخاصةً بعد القبول الكبير لهذا العام على المدارس المهنية من قبل خريجي الدراسة المتوسطة .
وأكدت الوزارة أنه بامكان جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج قبول السادس الاعدادي لمحافظة الأنبار , بابل ,بغداد ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,دهوك ,أربيل ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,صلاح الدين ,السليمانية واسط الكرخ الاولى والثانية والثالثة , نينوى , بابل , كركوك , كربلاء , الانبار , صلاح الدين , المثنى , اربيل , السليمانية , دهوك الدور الاول والثاني من خلال بوابة الالكترونية عبر ( الرابط التالي ) ، برقم الامتحاني الخاص بكل طالب وطالبة، للتعرف على نتائج القبول المركزي الخاصة بهم .
وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت في وقت سابق بدء تسجيل طلبات الالتحاق بالقبولات المركزية في الجامعات العراقية لجميع الطلاب الناجحين في السادس الاعدادي .
المصدر : https://medadpress.com/?p=2659
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